距今69年前，6位年輕人開著木造的「自由中國號」從基隆出發，共花114天橫渡太平洋抵達美國舊金山完成創舉。當年的發起人周傳鈞已近百歲，4日與家人從美國返台，再登上船相當感動。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

距今69年前，6位年輕人開著木造的「自由中國號」從基隆出發，共花114天橫渡太平洋抵達美國舊金山完成創舉。當年的發起人周傳鈞（右）已近百歲，4日與家人從美國返台，再登上船相當感動。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

距今69年前，6位年輕人開著木造的「自由中國號」從基隆出發，共花114天橫渡太平洋抵達美國舊金山完成創舉。當年的發起人周傳鈞（右）已近百歲，4日與家人從美國返台，再登上船相當感動。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

距今69年前，6位年輕人開著木造的「自由中國號」從基隆出發，共花114天橫渡太平洋抵達美國舊金山完成創舉。當年的發起人周傳鈞已近百歲，也是目前唯一仍在世的成員，4日與家人從美國返台，再登上船艙時他感動地說當時他在船上度過114天，「就像回老家一樣」，更是台灣海洋歷史的見證。

1955年周傳鈞、種玉麟、陳家琳、徐家政、胡露奇及美國駐台副領事麥克文（Calvin Mehlert）為參加當年橫渡大西洋國際帆船大賽，提出太平洋橫渡計畫，開著具有中國傳統工法的木造帆船「自由中國號」，從基隆市正濱漁港出發，沿途經釣魚台、沖繩、橫濱，抵達舊金山，共花114天橫跨太平洋到達美國，並締造中華民國第一艘達成橫渡太平洋的無動力木造帆船紀錄。

然而當年自由中國號橫渡美國後，因無經費保存，一度遭拍賣面臨被解體命運。當時前總統馬英九指示將全船運回，經由國立台灣海洋大學專家協助復原。船體移置、整修、維護共花費2千多萬元，由文化部補助，於4年前整修完畢，從海科館移置海洋大學前廣場展示至今。

已經98歲的周傳鈞見到「自由中國號」時相當感動，表示「船都和當年一模一樣，只是顏色不同」，並登船細數船上的桅杆設備等。周指出，當年他們在船上生活了114天，每天都在與海浪搏鬥，那時還有養雞，生活很不簡單。

當時促成修復保存計畫的海大前校長張清風說，自由中國號代表年輕人完成海洋夢想的創舉，這艘木造手工船很有歷史價值，能夠在台灣保存下來對海洋國家有很大的意義。文化部文化資產局科長林宏隆表示，文化部在2012年協助把自由中國號從美國運回來，從展示的角度讓船來說故事。

海洋大學共同教育中心教師陳銘仁表示，6位成員中只有發起人周傳鈞還在世，已經98歲了，從美國長途跋涉回台灣，時隔69年再登上船，恍如隔世。