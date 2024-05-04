林家佑今（4日）出席美髮品牌一日店長活動，他日前與金雲、林宇、林詠傑、李悠、艾雨帆進組拍攝BL劇《看見愛》，他透露他在劇中將有男男床戲，「可以期待一下，我們的尺度不低」。會為戲除毛嗎？他表示目前還沒收到指令，但如果有被要求的話，會願意接受。

他說，自己在尺度方面沒有設限，只要畫面漂亮、呈現戲劇張力就願意跳戰，「我不是為了脫而脫還好，我前幾年拍MV有跟HUSH接吻過，算是有熱身過了，這次我跟我搭檔認識不到一禮物就有排演親密戲」。

林家佑今分享跟男生接吻的感覺，笑言就是親大一點的嘴巴，「男生的嘴唇都會厚、大一點，而且投入角色後，自然就散發愛的感覺，要是沒有愛，觀眾很容易就看得出來」。

本就有在鍛鍊身體的他，透露開拍前有收到導演指令，希望他再纖瘦一點，「說臉要凹，打光要比較好打，我後來看到其他3位搭檔，他們狀態都很好，所以我現在拍完戲，不管多晚都會繼續練」。

《全明星運動會4》的藍隊好友黃宏軒，近期與邱宇辰在BL劇《關於未知的我們》有大尺度床戲，林家佑坦言，一開始有點不習慣黃宏軒的深情模樣，因為2人私下吃飯時，多看到黃宏軒調皮的樣貌，「我是跳著看，剛開始看有點出戲，也有點沒辦法想像」，

母親節將近，林家佑透露會挑選務實的禮品，他也不小心爆料，自己還沒跟媽媽提及他要接拍BL劇，「她應該會接受吧，我之前有拍過MV，但那個後來沒有播...我再找時間跟她講」，邊說邊露出不知道怎麼跟媽媽開口的煩腦表情。