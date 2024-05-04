市議員蔡筱薇(右)呼籲警方從根本、源頭遏阻詐騙，左為台南市警察局長廖宗山。(蔡筱薇提供／曹婷婷台南傳真)

近來接連傳出國民黨立委徐巧芯大姑捲入涉詐風波、民進黨前立委余天女婿涉詐，詐騙新聞層出不窮，輿論高度關注。台南市警察局統計去年8月至今年2月詐騙案件2861件，較去年同期增910件，增幅46.64％，分析詐騙案前3名分別為投資詐欺、ATM解除分期付款及假網路拍賣或購物，至於3種手法受害者年齡以24至49歲為最多。

台南市議員蔡筱薇針對詐騙案誇張倍數成長，要求警局拿出更具體作為，她指出，反詐騙應該思考其他更有效方式，比如增強網路偵蒐，從根本遏阻詐騙，而非讓辛苦的警察負責擺攤宣導反詐騙，這樣只會淪為「反詐作秀」而已。

市議員陳秋宏也說，遭詐騙對象年齡層最多的是20歲到40幾歲之間，這個族群多是在網路上與人互動，不乏年輕人剛畢業想掙錢做小額投資，卻可能因此慘遭詐騙，或是因投資虛擬貨幣遭詐，服務處很常接獲這類陳情，希望警方也能在這方面多加主動出擊。

台南市警局指出，分析近年詐欺犯罪趨勢，不論發生、破獲件數或財損金額，仍以投資詐欺為最多，這類遭詐對象多在20幾歲到40幾歲間，至於65歲以上退休族群被害詐騙手法，多仍是被假冒機構、公務員誆騙。

市警局長廖宗山說，詐騙手法層出不窮，針對遏阻詐騙也一直積極查緝，尤其網路詐騙多，也會建請刑事警察局分析全國詐騙樣態，與NCC、數位部及金融機構等單位，研議如何從源頭阻斷，同時也會加強網路巡查，並與超商、金融機構等民間單位合作加強宣導阻詐。台南市警局也強調，阻詐不遺餘力，以3月發生415件詐騙案件來說，就較去年同期發生442件，減少27件，幅度為6都第一。