屏東市一名84歲林姓老翁，日前中午騎單車要到住家附近看媽祖遶境，卻在隔日清晨近5時，出現在20公里外的屏東縣新園鄉，被東港警分局巡邏員警發現，查出身分才知老翁被家人報警通報協尋，讓找回老翁的家屬相當感激。

警方說，東港分局新園分駐所警員李昭慶、宋宗翰2日深夜巡邏時，清晨4時50分在新園鄉興安路與平和路口，見一名老年人騎著一輛腳踏車，在路旁徘徊許久，員警主動趨前關懷老翁發現是否身體不適。

但老翁疑似有失智，對於警方查詢答非所問，警方於是先將老翁帶回派出所，稍作休息並提供飲水及泡麵充饑，查詢後發現原來是屏東分局通報的失蹤協尋人口，才聯繫上老翁家屬。

老翁家屬向警方表示，父親患有輕微失智，1日中午在家吃完午餐後，說要去附近媽祖廟看熱鬧，於是騎著一輛腳踏車出門，原本預計下午1點多會返家休息，但等到居家長照服務人員在下午3點到家要替父親洗澡時，發現父親尚未返家，於是全家總動員在住家附近以及父親時常前往的地方搜尋，都無所獲，家人擔心父親安危，只好向屏東分局歸來派出所報案處理，幸好在新園鄉被發現，家屬對警察熱心幫忙深表感謝。

東港警分局表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，亦可配戴防走失手環，也可向分局申請自願捺印指紋建檔，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路，防範未然，才是給家人與長輩最好的照顧與保護。