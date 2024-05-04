台北捷運自民國87年起，針對無車資旅客提供借款服務，憑證件可填寫「旅客欠費處理單」，北捷就會出借單程車票，旅客則須在10日內於任何一個捷運站補款，近10年幫助了1萬8782人，借出金額共52萬1077元，收到的還款則是46萬3019元，尚有5萬8058元的借款暫未收回。

台北市議員詹為元日前在臉書指出，台北捷運提供旅客攜帶證件借錢搭車的服務，雖然初衷很好，近10年也幫助了1萬8782人，但卻有5.8萬元的借款未能收回，希望可以確實依法行政，不能因為金額不大就不重視。

北捷則指出，此服務自民國87年上路，只要旅客出示證件確認並無欠款未還的紀錄，即可填寫欠費處理單，北捷將提供單程票供旅客使用，並在10天內於任何一個捷運站補繳即可；未滿18歲且未攜帶證件的狀況，則會先請旅客提供個資，向家人確認無誤後也可填寫單據使用。

北捷強調，統計後發現旅客還款比例接近9成，雖然有部分旅客未還款，但大眾捷運法的相關規定是「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分車票乘車者」，與此狀況不同，因此不會對借款旅客裁罰違約金，將持續催收。