三芝區今年有13位模範母親獲得表揚。（三芝區公所提供／呂健豪新北傳真）

一年一度的母親節即將到來，為了弘揚母愛、宣揚孝道，新北市淡水、三重及三芝區公所皆在今（4）日舉辦模範母親表揚大會，其中三重共52位、淡水31位、三芝13位模範母親獲此殊榮，各區區長也勉勵晚輩要及時行孝，並預祝全天下媽媽母親節愉快。

淡水98歲的賴劉清玉女士是今年度新北市最高齡模範母親，她婚後適逢二戰時期，百業蕭條，仍以身作則教育子女，尊重性別平權，給予子女平等的受教育機會，如今仍時常投身公益活動，鼓勵晚輩一起做愛心而獲得表揚。

今年67歲的李奉春女士出生於南投，國中畢業後北上半工半讀，但老家在921大地震中被摧毀，父母也因過於擔憂相繼離世，但她婚後育有1子2女，與丈夫非常重視小孩品德養成教育，更在三重前市長李乾龍號召之下加入慈暉志工隊，至今已21年從不間斷為長者送餐關懷長者，以實際行動實踐「行有餘力、則貢獻己長」。

而三芝區簡謝綢女士也是93歲高齡，過去她含辛茹苦勞拉拔子女長大，但仍兼愛扛起照顧弟妹的責任，展現出無怨無悔的母愛；面對這樣的環境，仍笑口常開、樂觀面對，視所有困境為磨練，從不抱怨命運，將大愛精神留傳給兒孫

淡水區長巫宗仁非常感謝每一位媽媽們無私的付出，每一位的背後都有偉大感人的事蹟與不為人知的奮鬥歷程，她們的共通點，都是用無限的愛心、無比的勇氣，培養子女成為社會棟樑，盡心盡力貢獻於社會，是值得大眾效法與敬佩的典範。

三重區長王坤南表示，每位模範母親都是用盡一生的愛默默地奉獻己身力量，重視家庭和諧並以孝傳家含莘茹苦地扶養子女成為國家棟樑，區公所特別公開表揚並表達最高敬意。

三芝區長賴小萍也感謝每位母親對家庭的付出，以堅強的意志與無比的韌性默默守護家庭，毫無怨言，不僅是家庭溫暖、強大、穩定的力量，更是子女幸福的泉源；社會也因為母親化小愛為大愛，投身公益、造福鄰里而更加進步和諧。