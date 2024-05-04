鉅陞建設在規畫、位於河南路二段與福上巷龍欣3弄的「囍御水湳」，號稱坐擁中央公園首排綠意。（林欣儀攝）

台中國際會展中心西側展館工程費60.31億元拍板定案，讓水湳經貿園區的建設更完善，看好該區域未來發展，鉅陞建設在規畫、位於河南路二段與福上巷龍欣3弄的「囍御水湳」，號稱坐擁中央公園首排綠意，目前實價登錄銷售達26戶，還有新竹客來訂屋。

隨著全球供應鏈移轉、疫情侵蝕經濟及俄烏戰爭、中東實體戰爭等，通膨野馬席捲世界，根據主計處發布的數據，台灣消費者物價指數已接連超過通膨警戒線2％，食物價格更以4.03％的漲幅攀升，在各項民生物資及電價喊漲的情況下，調查顯示，民眾看好最能抗通膨的標的物首推不動產、達42.2％，接下來分別是股票、現今與基金等。

鉅陞建築團對業務部協理趙中元指出，不是所有房產都能保值，應具有地段前景、產品優勢等，才能成為抗通膨的置產選擇，應以「3A級好宅」作為指標參考，3A級好宅就是指買得到、買得起、買得好，也就是必須要有物件出售、親民總價且是好房子。

水湳經貿園區近幾年不只民間持續投注，政府更是全力挹注資源，包括綠美圖、會展中心及水湳轉運中心等接下來都將陸續完工，而隨著公共建設陸續到位，包括華固、陸府及龍寶、寶輝、雙橡園、親家、豐邑、國聚等建設也陸續插旗水湳。

趙中元說，「囍御水湳」位處水湳特區第一排，從外在環境到內在產品規畫都是保值首選，該建築為地上15層、地下4層，規畫2至3房格局，每戶總價1980至3188萬，其東面、北面都是占地67公頃的中央公園，綠意永久棟距堪稱無價之寶，而河南路延伸出去就可以銜接水湳經貿及河南青海雙商圈、七期商圈。