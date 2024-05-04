祝融肆虐河南大學重點文物建築起因成羅生門，改推測電路老化。圖為明倫校區大禮堂位於校區中軸線原貌。（中國之聲）

祝融肆虐河南大學重點文物建築起因成羅生門，改推測電路老化。圖為明倫校區大禮堂位於校區中軸線原貌。（中國之聲）

祝融肆虐河南大學重點文物建築起因成羅生門，改推測電路老化。圖為明倫校區大禮堂原來內部。（中國之聲）

祝融肆虐河南大學重點文物建築起因成羅生門，改推測電路老化。圖為明倫校區大禮堂火警前整修。（中國之聲）

中央廣電總台中國之聲4日報導，河南大學正在修繕中的明倫校區大禮堂2日深夜發生火警，造成建築物部分屋頂坍塌損毀，無人員傷亡。相關責任人目前已被公安機關控制，當地已成立聯合調查組開展提級調查。有媒體報導稱，起火原因疑似為施工隊人員在禮堂內部休息。施工單位辯稱施工到現在嚴禁現場住人，他們初步推測起火原因或與電路老化有關。

這座大禮堂全名為「河南大學河南留學歐美預備學校舊址大禮堂」，於1931年11月破土動工，1934年底落成，南北長73.75米，東西寬53.32米，高24.4米，總建築面積為4687平方米。

大禮堂設計精美，大屋簷的傳統式中國建築特徵和凹凸羅馬廊柱的結合彰顯出中西合璧的建築風格，在廊柱與屋簷交接處，還有各式裝飾，繪有龍頭、獅子、鳳鳥彩繪圖案，栩栩如生。整個建築挺拔高峻，氣勢宏大。

2006年，河南留學歐美預備學校舊址被列為大陸第六批全國重點文物保護單位，大禮堂正是其中一部分。

根據最新圖片顯示，大禮堂房頂基本坍塌，被火燒過的外牆一片焦黑，只剩下綠色安全隔離網。

2日23時許，李同學路過大禮堂。她回憶說，當時從河南大學南門進入，要穿過大禮堂，那時完全沒有察覺到任何異樣。

「我們校內的燈光比較暗，但凡當時有火光在外面，我不可能完全看不到，也聞不到氣味。」

李同學說，23時30分，有朋友接到通知，需要離開大禮堂附近的宿舍：「我同學正好住在大禮堂後面的學5公寓，阿姨說什麼都不要拿，趕緊出來去操場集合，當時大禮堂火勢已蔓延了。」

李同學指出，大禮堂平時不開放，只有開學典禮、畢業典禮、重要演講等場合才開放使用。大禮堂就在明倫校區正中央。「它是百年建築，又在河南大學的中軸線上。大禮堂台階前面是一個大廣場，基本上每天晚上大家都會在那裡玩，真的是一種精神寄託。無論是校歌賽，還有各種校慶晚會，所有的活動都在大禮堂舉辦，裡面又那麼華麗，對我們來說是很寶貴的回憶。」

河南大學畢業生蔡女士也說，大禮堂是學校的象徵：「看到這個消息，第一感覺就是非常震驚，非常痛心。大禮堂對我們河南大學學子意義非凡，所有的重要時刻都是在大禮堂舉行的。」

查詢招標資訊發現，2023年8月，河南政府採購網發布「河南大學河南留學歐美預備學校舊址大禮堂修繕工程項目-競爭性磋商公告」。9月，北京同興古建築工程有限責任公司以435萬6000元人民幣得標該修繕工程項目。公司法定代表人徐長林接受中國之聲獨家採訪時表示，他們公司成立於1999年，還曾得標過故宮博物院、北京清華大學、北京大學部分建築的修繕工作。

有媒體報導稱，大禮堂已施工近四個月，起火原因疑似為有施工隊人員在禮堂內部休息。

對此，徐長林回應稱：「從施工開始到現在，一直嚴格不允許住人。施工隊都是在河南附近的，下班5點多就走人，6點就把電閘拉了。工地有一個晚上值班的，在貨櫃那種辦公室裡，離禮堂有四五十米遠。」

徐長林表示，他們在四月中下旬就完成了禮堂內部的吊頂修復、門窗、牆面刷漆，火災前主要在樓頂鋪瓦：「現在實際都是在屋面上做瓦。吊了一個頂棚，把牆面刷了刷塗料，門窗刷油漆。基本上4月20日之前，室內的工程就完成了。」

徐長林指出，他們並非禮堂的唯一施工單位，同時還有其他公司進場施工。目前公司正在配合開封消防和公安機關調查起火原因。

河南大學表示，火災發生時，禮堂內沒有施工人員，初步推測起火原因可能與修繕過程中的電路老化有關。

根據消防法律法規及有關規定，河南省消防安全委員會成立由省消防救援總隊牽頭，公安、應急、教育、文物等部門及開封市政府參加的聯合調查組開展提級調查，盡快查明原因，依法追責問責。相關工作正在開展中。