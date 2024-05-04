大陸男星鄧超和頂流女星孫儷是演藝圈模範夫妻檔，兩人相愛到結婚生子超過18年，至今感情依舊恩愛常羨煞眾人。怎料，鄧超最近在社群求助，透露自己遭孫儷趕出家門，只因為他錄影完怕浪費把1名產帶回家；大批網友本來很同情鄧超，但見到他是帶回「臭酸」，馬上轉支持孫儷，笑說「走遠點啊」。

在影視圈闖出一片天的鄧超，近年也活躍於綜藝實境節目，他最近錄製《哈哈哈哈哈》（簡稱五哈）時挑戰暗黑料裡，使用許多普通人不用的食材，預告讓觀眾都很期待鄧超和其他班底的搞笑互動；錄影結束後鄧超今（4）日才到家，沒多久就在微博說，「我被孫老師（孫儷）趕出家門了」。

鄧超被孫儷趕出家門，因為錄影後他把名產「臭酸」帶回家。（圖／摘自鄧超微博）

鄧超與孫儷一直是感情好的演藝圈夫妻代表之一，因此粉絲見到鄧超說被趕出家門都很震驚，不久後鄧超再發文解釋，原來他錄完《五哈》後，食材沒用完怕浪費決定帶回家，「結果我回不了家了，怎辦？」；網友一看鄧超帶回的食材，竟然是貴州獨山縣名產之一「臭酸」，據悉，臭酸聞起來臭但吃起來很香。

原本還有大票粉絲同情鄧超，但一看他帶回家的是臭酸，都替孫儷抱不平，「把它扔了吧，扔遠點」、「難怪孫老師不讓你進家門」、「還是鄧超哥就去睡劇組吧」、「你這…不讓進家門很正常，誰敢碰著東西」、「還是哥一口乾了？但孫老師可能連跟你說話都不肯了」。