行政院2日通過「0403震災復原重建方案」共匡列285.5億元，行政院副院長鄭文燦今到花蓮縣府召開聯席會議，花蓮縣長徐榛蔚表示，預算中有一半是公共工程修復，災民部分約30億元，花蓮強震有15間民宅（大樓）倒塌，政院匡列每坪給付12萬元，每戶上限360萬元，徐榛蔚爭取物價波動換算下，每坪24萬元才合理，一坪換一坪，弱層補強也該從寬認定，鄭文燦表示會帶回研究，中央也會派員到地方進行對接窗口。

行政院會通過「0403震災復原重建方案」，總經費匡285.5億元。行政院副院長鄭文燦今天赴花蓮召開聯席會議指出，聽取地方意見調整，會後強調從速、從寬、從優協助災後重建。

「0403震災復原重建方案」預算中，民房災損編列42億餘元，包括耐震評估、危老重建、都市更新、弱層補強、強拆民宅重建補貼、修繕補助等。其中，集合式住宅弱層補強最高1500萬元、強拆民宅重建最高每坪12萬，每戶上限360萬元。

徐榛蔚認為政院提12萬元與實際有落差。她說，依建築成本、物價漲幅換算，重建戶每坪24萬，且一坪換一坪，花蓮有15棟房屋倒塌，希望內政部重新鑑算；另外修繕部分，弱層補強該以件或是棟計算，希望從寬認定，災民須自行分攤的15％，希望行政院或賑災基金會善款吸收，減少災民負擔。

徐榛蔚舉北濱街拆除的幸福早餐店為例，兩兄弟持有最多只補助720萬元，「能蓋一棟樓嗎？」就算可以貸款，但若原本就有房貸，還可以貸到錢嗎？

現場開放受災戶場發言，受災戶代表統帥大樓管理委員會發言人楊振青表示，有補助1坪12萬、360萬限額，請問有無考慮到時間成本，重建之路可能要好幾年，還要協調各住戶意見，能不能用實際建築成本打7折或8折的概念，來設定補助金額。

馥邑京華主委代表也說，社區面臨比較複雜，有6棟建築，只有一棟達到立即危險程度，可用縣府公費拆除，以集合式住宅來說，只拆一棟對後續程序處理會更複雜，希望中央協助解決。

黃單戶蓮花大樓管委會主委說，已與廠商簽約耐震補強，但社區沒有經驗，希望國家地震工程研究中心協助發包，也希望黃單戶比照紅單戶房貸展延5年。內政部表示會進行分析，政院則會派員與地方對口。