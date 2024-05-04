韓劇女神朴敏英演出過包含《Healer治癒者》、《金秘書為何那樣》等熱播韓劇，今年帶來的新劇《和我老公結婚吧》也再度創造話題，創下高收視率。近日她在直播中透露5月將會來台灣消息，令不少粉絲又驚又喜。

朴敏英近期在亞洲各地舉辦巡迴見面會，展現出超高人氣，門票更是一票難求，日前她突然開了直播和粉絲互動，當中多次談到「台北行」，令粉絲相當驚訝，據悉，朴敏英將在5月6日抵台，將替代言的服飾品牌進行廣告拍攝。

此外，令一驚喜消息則是，朴敏英拍完廣告後，6月初也將在台灣舉辦粉絲見面會，主辦單位Dream High Entertainment近日證實朴敏英粉絲見面會台北場將在6月2日（週日）下午6點在ZEPP NEW TAIPEI舉辦，粉絲福利包含全場Hi-Bye活動、300人合影（每次15人/共20次）、抽親簽官方海報、親簽拍立得、藝人專屬神秘小禮等等。

朴敏英將來台灣消息曝光後，粉絲紛紛留言表示：「哇想去」、「印象中她還蠻會跳舞的」、「她的見面會一定會唱歌跳舞」、「看她其他場確實會跳舞，但她的票價還是覺得偏貴」、「」、「期待」、「終於等到敏英見面會了」、「終於啊啊啊啊啊歐膩！」、「敏英！終於來了」、「令人期待」。