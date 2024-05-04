中職啦啦隊女神林襄近年人氣攀升，演出機會不斷，不僅跨足電視、時尚圈，日前更首度主持校園活動，讓全校師生都暴動；對此，林襄今（4）日也發文透露很久沒回到校園，學校福利社更是讓她興奮，直接 0偽裝衝到福利社買零食，火辣穿搭立刻吸引網友朝聖。

林襄今（4）日在社群發文，只見她身穿淺藍色細肩帶背心，傲人上圍在胸前緊緊勒出，鏡頭下白皙北半球及深長事業線一覽無遺，短版上衣一舉手還會露出纖細蠻腰，下半身則搭配黑白相間的百褶短裙，大秀細長美腿，造型相當火辣。

林襄衝福利社火辣畫面曝光。（圖／IG@95_mizuki）

而林襄分享初次主持校園的心情，「好久沒有回到校園啦！一到學校直接衝福利社買零食，現在學生好幸福福利社什麼都有」，比起與全校師生見面，學校福利社更讓她覺得興奮，她最後也曬出從福利社買到的戰利品，可見她非常享受重返校園的喜悅。

貼文一出，立刻吸引2.6萬網友狂讚，「襄真的超寵粉，謝謝妳收下我的禮物」、「好想重返高中，為了襄老師」、「可惜沒穿制服」、「這福利真香，妳超口愛的美」、「林襄好美，期待可以再來一次」、「衝福利社，也太可愛」。