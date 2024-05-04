中國大陸華南地區近日暴雨致災，「五一」連假自周五（3日）起再度出現強降雨，廣東省多地淹水，中山市一處鱷魚養殖場周六（4日）圍牆坍塌，大水蔓延，至少4隻鱷魚游到場外，傍晚有消息指全數已由消防當局捉回池區。

中國大陸中央氣象台周五持續發布暴雨藍色、強對流藍色預警訊息，周五至明天周日（5日）貴州中部與東部、湖南中南部、江淮、江南、華南等地會有大範圍強降雨與強對流天氣，這波雨區與先前雨區重疊度很高，很可能再度釀災。

廣東省周六多地發布紅色暴雨預警，水漫街道，部分地區水深及腰，車輛遭洪水沖走。央視新聞周六報導，廣東省中山市神灣鎮宥南村一鱷魚養殖場圍牆被水沖垮，多條鱷魚隨水游出養殖場範圍，當地消防、緊急救援部門隨即展開排查，通知當地區民不要出門。

消防當局獲報後到場處置，至少4條鱷魚脫逃，消息傳開後引起不少民眾擔憂。中午過後，其中3條已被趕回池區，據《南方都市報》報導，最後1條已在周六下午2時許成功捉回。此事暫未接獲人員受傷通報。消防人員正在養殖場抽水以確認情況。

廣東料理擅長利用各種動物當作食材入菜，微博網友關切災情之餘也不忘留言調侃這場鱷魚脫逃記：「在廣東，鱷魚聰明的話還次乖乖回去」、「在廣東還不趕緊找回來，很可能會被抓去煲湯」、「應該是鱷魚要注意安全」、「要逃到哪裡去？逃向廣東居民的餐桌嗎？」。還有人以行家口吻表示「鱷魚只有尾巴那一圈肉好吃，而且營養很好」、「名貴藥材！專治咳嗽」。

中國大陸水利部周五開始對江西、湖南、廣西啟動洪水防禦IV級應變措施，廣東省也維持這個等級，嚴防淹水、土石流、路面坍塌、路基鬆動等問題。這波強降雨正值「五一」連假後半，勢必影響收假車潮人流疏運。