副總統賴清德將在5月20日就職成為新任總統，國宴首次離開台北前往台南舉辦，籌備小組昨（3）日公布菜色，發跡自台南的手搖飲「茶之魔手」也被選入，不過住在台南的女星歐陽靖卻透露在地鄉親全都超問號，因為茶魔的招牌飲品應該是「山楂烏龍」才對。

總統就職國宴籌備小組昨日在福爾摩沙遊艇酒店公布國宴菜單，透露菜色設計是融合「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」等六大關鍵詞，其中飲品的部分選了「允芳茶行」頂級精萃極品茶、台南東山咖啡及「茶之魔手」的珍珠奶茶。

消息公布後引起網友討論，不少手搖飲愛好者大讚茶魔搖身一變成為「國宴級手搖飲」，茶魔官方也透過「threads」說「欸不是，準總統你早說嘛，原來你都喝茶之魔手的珍珠奶茶續命」，興奮的情緒相當明顯。

「茶魔的招牌不是山楂烏龍嗎？」歐陽靖則指出，她跟許多台南鄉親得知消息後其實都出現相同的疑問，就是茶魔的招牌飲品其實並非珍珠奶茶，好奇問「珍奶是招牌的台南品牌不是50嵐或波哥嗎？」；茶魔官方則留言透露，其實他們也想推薦藍莓凍的相關飲品，可惜大會直接規定了，因此也沒有辦法。