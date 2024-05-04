前立委林國慶獲得立法院長韓國瑜聘為立法院榮譽顧問，在臉書開心秀出聘書照片，並說，「感謝韓院長的聘任」。前立委李永萍表示，以前立法院長聘書就是一個證書加一個護貝，薄薄的一張紙；但林國慶的聘書有木框、裝裱很慎重，她收到時也大吃一驚。

針對韓國瑜聘林國慶為立院榮譽顧問，李永萍今(4日)在政論節目《新聞大白話》中秀出自己的榮譽顧問證，並表示，不只她有榮譽顧問證，她相信前立委郭正亮也有。郭正亮回應表示，「大部分都有」。李永萍接著表示，這是立法院的傳統，只要曾擔任過立委的人，都會得到新立法院長發的榮譽顧問證，還有聘書。

李永萍指出，林國慶的聘書是個關鍵，因為游錫堃時期，她一樣有收到榮譽顧問證和聘書。可是這一次林國慶的聘書有木框、裝裱很慎重。她收到時也大吃一驚，因為從王金平到游錫堃，她都有收到榮譽顧問證，也不覺得很了不起。可是以前立法院長給她的是一個證書加一個護貝，就是薄薄的一張紙，可是韓國瑜很慎重的把證書裝了框，所以她也第一次把她的立法院榮譽顧問證書，擺在客廳裡面。

李永萍表示，很多部分都是細節看出來，韓國瑜為何上任不久，聲望為何這麼高？因為他把他的能量往外輸出，主持議事也相當公正中立，當大家看到他西裝筆挺坐在那邊當「班長」時，底下卻吵吵鬧鬧，很明顯，民進黨愈是跳梁小丑，就愈把韓國瑜聲望墊高了 。