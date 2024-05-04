環保意識抬頭，守護海洋生態環境，更是刻不如緩，台中市大甲地政事務所同仁，昨天（4日）就自發性推動「大安濱海樂園淨灘活動」，身體力行維護海洋環境，希望達到拋磚引玉成效，激勵更多環保尖兵站在海洋環境保護前線，共同守護美麗家園。

市府地政局長吳存金表示，大安濱海樂園沙灘位在台中市2023年度大安區地籍圖重測區範圍內，重測前為大安區海墘厝段大安港小段及北汕段等地段，重測後新地段命名為「安港段」，寓意平安。

今天大甲地政所同仁自發性淨灘活動，不僅積極維護海洋環境，守護海洋永續發展，更包含滿滿回饋鄉里的心意，展現大甲地政所對環境保護的積極態度和責任感，共同為創造低碳、永續的美好家園，盡一份心力。

大甲地政所主任楊政儒表示，感謝大安區清潔隊及台中市風景管理所的協助，讓這次淨灘行動圓滿成功，提升海洋環保意識。這次淨灘活動，大甲地政所與居民、遊客交流互動良好，宣傳守護海洋環境，讓環境永續生活更有感；同時也藉此活動宣導地政業務，民眾也直接將意見及疑問反饋，也拉近民眾與大甲地政所之間的溝通管道，以推出更優質貼心的便民服務。