女星楊紫瓊是奧斯卡首位亞裔影后，今年4月她傳來好消息，成為今年美國「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）獲獎者之一，這也是美國最高平民榮譽。頒獎典禮在美國時間3日舉辦，總統拜登（Joe Biden）致詞時竟口誤，把楊紫瓊英文名字Michelle說成Michael，相當尷尬。

美國「總統自由勳章」今年有19位獲獎者，女星楊紫瓊就是其一，在美國時間3日舉辦的頒獎典禮卻發生尷尬狀況，綜合外媒報導，美國總統拜登在頒獎前致詞，提到楊紫瓊時口誤說成Michael Yeoh，疑似把楊紫瓊英文名字與市長彭博的名字搞混，但他也立刻更正是Michelle Yeoh。

拜登在頒獎典禮上把楊紫瓊的英文名字叫成別人。（圖／摘自X）

儘管事後楊紫瓊還是優雅地獲頒勳章，還和拜登禮貌性擁抱，但拜登喊錯楊紫瓊名字的畫面也很快在網上引起討論，讓大多數網友直呼有夠尷尬，因為是在這麼重大的場合；但不少人也認為高齡81歲的拜登，發生這種狀況不意外，卻也不禁擔憂他的身體狀況。

據悉，楊紫瓊是首位獲得美國總統自由勳章的華裔女演員，總統自由勳章與國會金質獎章並列美國最高的平民榮譽，受獎者不需要是美國公民，所以馬來西亞華裔的楊紫瓊是符合資格的。