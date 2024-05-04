新北市淡水警分局本月1日驚險救援1名情緒不穩的女子，安全把她從24樓外牆救下，及時化解可能發生的悲劇。警員也耐心勸導及安撫女子情緒，待她情緒恢復平穩後，協助送醫治療並聯繫家屬到場看護。

警方表示，當天上午11時許接獲馬偕醫院報案，稱該名固定回診的女病患沒到院，經聯繫發現女子情緒不穩，擔心她發生意外因而報警請求協助。水碓派出所警員獲報後，趕往女子住家頂樓察看，赫然發現她跨坐在24樓外牆上，為了避免發生意外，警員趁其不備，一個箭步上前將她平安從牆上拉下來。

女子獲救後情緒崩潰，不斷放聲大哭，警員也耐心安撫她，等她情緒逐漸平穩後，立即將她送醫治療並聯繫家屬前來看護，隨後聯繫社工並依相關規定通報。

淡水警分局呼籲，輕生並非解決問題的方法，僅會將悲痛延續給親人，切勿因一時衝動而做出令家人痛苦、遺憾且後悔的決定。可隨時撥打「1925 安心專線」或「1995 生命線服務」尋求幫助，給自己一次機會，定能度過難關。

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