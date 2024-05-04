母親節將至，高雄市教育局今天舉辦「慈孝家庭楷模」頒獎，現場表揚30組慈孝家庭楷模，其中來自佛公國小鍾彣欣，是由罹癌的母親堅強養大，鍾彣欣體恤媽媽辛勞，扛起家事也照顧失智外婆，感動評審獲得家庭楷模殊榮。

高雄市教育局「慈孝家庭楷模」頒獎，屬於5月15日國際家庭日「愛家515，幸福來共舞」其中一場活動，今天於衛武營國家藝術文化中心進行頒獎，現場表揚30組慈孝家庭楷模，以及感謝各局處協助推動家庭教育，頒發「推展家庭教育工作人員感謝狀」，鼓勵有更多單位、學校共同攜手推展家庭教育。

其中獲選家庭楷模的佛公國小鍾彣欣，其媽媽數年前發現罹患癌症，但媽媽沒有因此挫折，展現堅強毅力將鍾彣欣扶養長大，因媽媽積極樂觀態度影響鍾彣欣，讓她體恤媽媽辛勞與身體狀況，不僅主動扛起家務，也會照顧失智的外婆，且學校課業也不落人後，讓媽媽十分放心，鍾彣欣說「再多的苦與痛，也要陪孩子笑給老天看」，感動評審獲獎。

高雄市政府教育局黃副局長盟惠頒獎時表示，透過本次活動讓家人能凝聚在一起，在彼此的陪伴下，培養敬老、親老的品格，以及重視家庭與品德教育，也透過活動喚起各界對親情、孝道與敬老尊賢倫理的重視。今天的頒獎典禮，現場也邀請獲獎家庭、學校到場共同參與，讓獲獎家庭感人事蹟成為孝親友愛的典範。