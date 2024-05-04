Heavy rain in Zhanjiang, Guangdong, China. pic.twitter.com/PlYiY1MWrl — NAN FEI (@NanFeick) May 4, 2024

全球氣候變遷，各地豪雨成災，本週四（2日）開始，阿拉伯聯合大公國再次遭遇暴雨，導致飛往杜拜的航班被取消或改道。四月份，本週五（3日），新加坡大部分地區發布洪水警告，沙烏地阿拉伯多個地區預計將遭受雷暴襲擊，伊拉克北部蘇萊曼尼亞地區暴雨引發洪水，中國的南部省份、巴西、東南亞、非洲都有相關災情傳出。

Heavy rain and flooding hitting Saudi Arabia's city of Medina pic.twitter.com/6MPRbNUqC9 — Radster🔻 (@Radster1212) April 30, 2024

Heavy rain and hail in #Ankara led to #flooding on April 30th

Several metro stations in the Turkish capital were closed because of the disaster. In some areas, cars could not move due to flooding.#Türkiye #ToldbySurvivors pic.twitter.com/EwfFYz8SJ3 — Told by Eyewitnesses (@toldbysurvivors) May 2, 2024

由於阿拉伯聯合大公國再次遭遇暴雨，數架飛往杜拜的航班被取消並改道，4月份，強烈雷暴帶來有史以來最嚴重的降雨，淹沒了杜拜國際機場和部分主要高速公路，杜拜國際機場是世界上最繁忙的國際旅行地點之一，也是阿聯酋航空（Emirates）長途航班的樞紐。

Dubai flights canceled, schools and offices shut as rain pelts UAE again, just weeks after the historic April 16 floods



[📹 jahon_xabarlari]pic.twitter.com/ZGj5yugy55 — Massimo (@Rainmaker1973) May 4, 2024

預計沙烏地阿拉伯大部分地區將出現降雨。沙烏地阿拉伯國家氣象中心（NCM）預測，從本週六（4日）開始，多個地區將遭受雷暴襲擊，並伴隨強風揚塵。

🇸🇦 In Saudi Arabia, a man saved the lives of 4 individuals who were trapped in their vehicle moments before the flood swept their vehicle away using a bulldozer 😮.pic.twitter.com/rHYaxb8pOE — Total Randomness (@Totalrandome) April 28, 2024

本週五，伊拉克北部蘇萊曼尼亞省暴雨引發洪水，洪水導致卡拉達區阿瓦斯皮村4名健行民眾喪生。

新加坡也遭遇豪雨，全國大部分地區都發布洪水警告，並導致樟宜國際機場航班延誤。，公用事業局在社群媒體上發布了洪水警報。

印尼災害管理機構稱，暴雨引發的洪水和山崩已導致印尼南蘇拉威西省14人死亡，另有115人被疏散，

巴西最南端的州，南大河州也遭受到暴雨襲擊，造成至少39人死亡，預計死亡人數還會上升，仍有68人下落不明。南里奧格蘭德州民防當局表示，至少有2萬4000人流離失所。

South of Brazil is living the worst flood of history. At the city of Lajeado (video below) the river height surpassed the record of 100 feet high from 1941 and 2023. God bless our people. pic.twitter.com/WM9dhXdumv — Rony Vernet 🇧🇷 (@RonyVernet) May 2, 2024

聯合國難民事務高級專員公署本週五也對數千名難民和其他受災者表示關切，他們因為聖嬰現象引發的持續暴雨和嚴重水災而被迫逃離家園，受到影響的國家包括蒲隆地、剛果民主共和國、肯亞、索馬利亞和坦尚尼亞。