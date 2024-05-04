台南市北區區公所4日發動4里志工撿菸蒂整飭市容。（北區區公所提供／程炳璋台南傳真）

大雨過後1周是防治登革熱關鍵期，台南市各區皆動起來，北區區公所4日在4個里發動撿菸暨清除積水容器，2小時就撿獲4650個菸蒂，總重超過10公斤，清除273個積水容器，整飭市容兼防治登革熱疫情。

台南市去年登革熱累積1萬2000多例，疫情延燒到今年3月初才畫下句點，今年疫情尚無本土病例，上周大雨後放晴，病媒蚊指數又蠢蠢欲動，為了抑制疫情，位在疫情熱點的8個行政區陸續發動孳清。

北區的台南公園周遭常見外籍移工休憩抽菸，水溝邊的廢棄菸蒂堆積嚴重，北區區公所4日找專人負責「掀溝蓋」，再發動公園里、東興里、重興里與振興里等4里共上百名志工，一起遶行各里約4公里街道，沿途撿拾菸蒂。

北區區找長潘寶淑與4位里長、環保志工們一起清除積水容器並撿拾菸蒂，活動2小時內撿得4600多個菸蒂，總重超過10公斤，清除273個積水容器。

北區區公所4日撿菸兼清除積水容器行動順利完成，潘寶淑表示，大雨後又逢連日氣候炎熱的環境，適合登革熱斑紋孳生，台南市必須避免重蹈去年登革熱疫情覆轍，天溝、屋後溝等處的投藥防治與清除積水容器都是孳清重點。

北區首辦的4里孳清暨撿菸活動是個示範活動，潘寶淑表示，未來將不排除遍地開花，各里都組志工團隊，定期撿菸蒂整飭市容。

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