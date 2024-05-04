芋頭營養價值高，對養生相當有幫助。劉怡里營養師介紹芋頭對人體的好處，也提醒芋頭是屬於澱粉類，若當餐又有其他澱粉就要小心超量，像是許多民眾吃鍋習慣加芋頭，就得多加留意。

●芋頭助控血壓血糖又解便！營養師指養生好處一次看。

高纖、低熱量：

劉怡里營養師表示，芋頭屬於低熱量的澱粉類，同樣是100克的情況下，白飯約183大卡，芋頭僅有128大卡，有助減重。膳食纖維豐富，約2.3g，屬於中高膳食纖維，有利控制血糖、促進排便、維持腸道健康。

β-胡蘿蔔素、B群：

芋頭也吃得到β-胡蘿蔔素，於身體生成維生素A，有助護眼、促進夜視力、修復肌膚、保護各器官黏膜、維持免疫等。B群方面則有維生素B2，同樣有利修復皮膚、保護各器官黏膜；葉酸有利保護腦神經及DNA；菸鹼酸有利抗發炎、保養皮膚。

鉀、鈉、鎂、鋅：

另也有豐富的鉀離子，可幫助身體鈉鉀平衡、去水腫、防範高血壓。另也有些許含量的鈣、鎂、鋅，鈣有助骨骼健康，鎂有助神經穩定及維持心血管健康，鋅則幫助維持身體機能、發育、免疫等正常。

豐富蛋白質：

值得一提的是，芋頭也是個蛋白質豐富的澱粉食材，約100克就含有2.5克，是吃素時、尤其全素者補充蛋白質相當好的選擇。

●料理芋頭、吃芋頭時會發癢？營養師指4種人留意避免佳！

限鉀族群：

芋頭雖然營養，不過也還是有部分族群需要多留意酌量或避免食用。劉怡里營養師表示，芋頭鉀含量相當高，洗腎、透析等限鉀的腎臟病友就需要注意，若要吃建議在之前先和醫師、營養師討論。

易脹氣、腸道狀態不佳：

另外，芋頭膳食纖維也不少、也容易產氣，對於腸道狀態不佳或有脹氣的族群而言可能會稍有負擔，也建議避免食用為佳，待狀態良好之後再吃。

料理芋頭、吃芋頭會癢？

芋頭因含「草酸鈣」和「芋頭糖蛋白凝集素」的關係，會使人接觸後出現發癢、刺痛、紅腫等症狀。芋頭自然無法生吃，在料理前可戴手套，或者直接連皮一起加熱料理再削皮，若不幸真的碰到發癢可用熱水沖或鹽水洗改善。不過若是對於每每食用芋頭之後較易過敏族群，就建議即便煮過還是避免食用為佳。

注意！芋頭也是個過敏原：

值得注意的是，芋頭除了上述會引起發癢症狀外，它本身也是一種過敏原，就像有些人對海鮮過敏，少部分的人也會對芋頭產生嚴重過敏反應。對芋頭過敏者自然應避免，若發現自己吃了煮熟的芋頭還是會出現過敏，就應立即停下，若發現喉頭緊縮等過敏性休克相關症狀則應立即撥打119送醫。

芋頭有毒要少吃？

至於許多長輩會說「芋頭有毒要少吃」，也是基於上述兩點，雖然和現代所稱的毒物觀點不同，但確實會對有些人體造成負面影響，不過不具有使人中毒的成分，否則應當連吃都不能吃。

芋頭

●芋頭雖養生但注意是澱粉類！吃鍋留意替換，別澱粉超量。

建議吃6-8塊芋頭，減少半碗飯。

劉怡里營養師提醒，芋頭雖然營養，但是屬於澱粉類，別和蔬菜類混淆、誤以為是蔬菜類而多吃，以免澱粉量攝取過高，反而影響血糖不穩。建議留意澱粉替換，6-8滾刀塊的芋頭110克約等同於半碗白飯熱量。換句話說，粗算吃約6-8塊建議減少半碗飯，3-4塊芋頭就建議減少1/4碗。

吃鍋注意，這些都是澱粉類：

芋頭和澱粉的替換尤其是在吃火鍋時要特別留意，許多鍋物火鍋料會芋頭、玉米、南瓜一起上，再送上一碗白飯，這四種都算澱粉類，需小心當餐澱粉超量。而芋頭湯也是一種澱粉類湯品，若習慣喝芋頭湯再加芋頭會更需要注意份量。

其他芋頭甜品也要留意：

其他芋頭製的甜品類也要留意，例如芋頭酥、芋圓等，以芋圓為例，雖以芋頭為基底作甜品，不過視店家也會加進許多的太白粉等精緻澱粉，而且芋頭甜味較低，也會加進許多精緻糖調味。若當餐要吃飯又要吃芋圓等甜品，芋圓60克等於半碗飯的熱量，建議留意澱粉之間的替換。

芋頭

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