許多人想創業，但不是人人都能成功，除非天生是當老闆的料。《搜狐網》運勢專欄分享3生肖白手起家容易成功，擁有堅韌不拔的意志，還有敏銳的商業嗅覺，一步步建立屬於自己的版圖，甚至還能將生意越做越大。

▎生肖虎

生肖虎具有領導才能，凡事不畏艱難，確定目標後就會全力以赴，未達目的絕不罷休，擁有獨到的商業眼光，總能敏銳地捕抓市場變化，並及時做出策略調整，做事有魄力且具創新精神，即使面臨資源有限的困境，依舊能憑藉過人膽識闖出一片天，從零開始構建事業版圖，證明只要有決心，沒有克服不了的困難。

▎生肖雞

生肖雞不僅聰明，而且口才佳、洞察敏銳，總能發現別人未注意的商機，儘管出身平凡，但懂得善用才智與社交能力，搭建人脈網絡，為自己的事業鋪路，創業時善於從小地方著手，逐漸累積實力與人脈，將小項目做成大事業，懂得掌握細節並精準拿捏時機，在競爭激烈的市場上脫穎而出，使生意持續擴張。

▎生肖牛

生肖牛雖然並非最有創意，但執行力強，而且吃苦耐勞，憑藉不屈不撓的精神往上爬，一開始從底層做起，一步步向上攀登，面對挑戰時絕不輕言放棄，而是選擇正視問題，尋找解決方案，在創業路上打好基礎，雖然初期發展較緩慢，但隨著時間推移，他們生意如滾雪球般越做越大，用實際行動詮釋勤能補拙。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。