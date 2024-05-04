今4日下午15時許，國道1南下271公里處嘉義水上路段，忽然有3輛電動輔助車闖入並持許往南行駛，有路人發現後立刻通報警方，警方立即前往將3車攔下，初步了解3人均因路況不熟誤入國道，隨後在警方護送下，3人才平安離開國道。

警方表示，今4日下午15時18分獲報，指出國道1南下271公里處嘉義水上路段，外側路肩有3部電動輔助自行車持續往南行駛，通報線上巡邏車前往察看，於15時22分在該地點發現三部電動輔助自行車，經查該三部電動輔助自行車駕駛係因路況不熟而誤上國道。新營分隊執勤員警於15時58分排除下嘉義系統交流道。

警方指出，電動輔助自行車誤上國道，違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰，將依規定製單舉發。

警方提醒車輛駕駛人，倘誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外或其他安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。