中華男羽隊破天荒打入湯姆斯盃團體賽4強，今與印尼爭奪決賽門票，首點男單「寶島一哥」周天成不幸以18比21、19比21不敵金廷（Anthony Sinisuka GINTING），第2點男雙李洋／王齊麟則先盛後衰，以21比16、19比21、18比21不敵前世界第1組合印尼亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），第3點王子維則以直落2輸給克里斯提Jonatan CHRISTIE），讓中華隊0比3無緣爭冠。

周天成過去對戰金廷以6勝9敗居下風，且自從2021年1月的年終總決賽後，3次遭遇都吞下敗仗。天哥首局在技術暫停後追成12平，可惜連丟兩分就一路落後，儘管奮力救回4個局點，仍讓金廷拔得頭籌。

次局前段周天成曾取得10比5領先，卻被金廷一波5比0強攻扳平。技術暫停後兩人纏鬥拉鋸，周天成16比15領先時，一記下手回球沒能翻網成功，反觀金廷彷彿受到幸運女神眷顧，連續兩記扣殺都幸運「爬網」得分，19平後金廷連續兩次扣殺得分，讓印尼在5戰3勝賽制下取得1比0領先。

東京奧運金牌組合麟洋配肩負重任，面對目前世界排名第7的印尼組合，麟洋先以一波4比0猛攻收下首局，次局則在追成16平後，不幸連丟4分讓出。決勝局印尼組合一路領先，逼出4個賽末點，麟洋雖然救回2個，最後仍在王齊麟飛撲救球的情況下，被對手中線扣殺得分，繼全英公開賽8強再次不敵這組人馬。