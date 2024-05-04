國民黨立委廖偉翔今（3）日在臉書質疑外交部，國人於國際間取得醫學貢獻，能讓中華民國國旗飄揚，外交部卻要網友自己買國旗？廖偉翔認為，自己買的國旗跟國家授予的國旗，意義有根本上的不同，難道外交部搞不清楚嗎？

廖偉翔披露，有網友發文提到他在美國的異種移植公司在器官移植的醫學技術上取得突破，而該公司為了表彰網友貢獻，允許公司門口旗桿可懸掛中華民國國旗。然而當網友寫信向外交部陳情，希望能夠獲得一面國旗時，外交部竟要網友自己去買。

廖偉翔認為，國人在國際間努力，讓我國得以被世界看見，自己買的國旗跟國家授予的國旗，意義有根本上的不同，是國家授予榮譽、以國人為榮的象徵，難道外交部搞不清楚嗎？

廖偉翔直言，在我國更需要國際舞台的此時此刻，全民外交是必然的，外交部更不可放棄任何一個讓中華民國國旗於國際間飄揚的機會，應該先行調查該陳情人是否確實具有貢獻才回復陳情人，而不是什麼狀況都沒掌握就叫陳情人自己去買國旗，這簡直是徹頭徹尾的失職。

廖偉翔強調，他特別行文請外交部於下周一即刻調查，該司是否於醫學上有重要貢獻，並成功為中華民國取得國際能見度及精進中華民國於國際間之形象，倘若網路輿情所訴內容屬實，應即刻授予國旗並電覆陳情人。