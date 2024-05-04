國道警方接獲110轉報，在國道1號南向271公里攔到3輛電動輔助自行車。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

一群從屏東、高雄到嘉義出遊的身障朋友，4日下午騎乘電動輔助自行車、輪椅，沿嘉168線要到水上鄉南靖車站搭火車，卻迷航誤上國道1號，眾人發現走錯路已無法回頭，國道警方接獲110轉報，在國道1號南向271公里攔到3輛電動輔助自行車，另有2輛速度較快，已從國1接到台82快速道路，另由嘉義縣警察局水上分局處理。

第四公路警察大隊今下午3點18分接獲嘉義縣110轉報，指國道1號南向271公里，嘉義水上路段外側路肩有5輛電動輔助自行車持續往南行駛，通報線上巡邏車前往察看，3點22分攔到其中3輛電動輔助自行車。

國道警方調查得知，當時誤上國道身障朋友共5人，其中2人早一步從國1轉至台82，後面3輛疑似速度較慢脫隊而被國道警方攔查，研判是路況不熟而誤上國道，最後由新營分隊執勤員警協助排除下交流道。

國道警方表示，本案電動輔助自行車誤上國道，違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處駕駛人新3000元以上，6000元以下罰鍰，已依規定製單舉發，同時提醒車輛駕駛人倘誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外或其他安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。