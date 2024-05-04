金門高中學生參與扮演法官、檢察官、辯護人、被告等角色，並由專人講解各個專業角色在法庭上之職責。(圖／金門地方法院提供)

福建金門地方法院為賡續推廣國民法官制度及增進民主法治意識，今(4)日攜手國立金門高中共同舉辦校園模擬法庭活動，讓40位師生參與扮演法官、檢察官、辯護人、被告等角色，並由專人講解各個專業角色在法庭上之職責，實際體驗法庭的訴訟程序。

金門地院表示，為使法治教育能夠全面推進至各校園，鼓勵金門在地之國中以上各級學校報名申請舉辦校園模擬法庭活動，以鑑識科學與司法審判模擬法庭為主題、並以人權議題增能之營隊方式，透過跨領域連貫課程與活動，達到人權議題融入課程推廣之目的。

金門地院強調，這項創舉不僅讓地區對法律感興趣之學子，能利用課餘時間參與金門縣政府教育處推廣的「CRC」聯合國兒童權利公約之人權推廣活動，學生並可以穿上法袍體驗法庭進行訴訟程序的實際運作情形。

今日的模擬法庭活動共有40位金門高中師生參與，由金門地院庭長黃建都全程指導同學們參與扮演法官、檢察官、辯護人、被告等角色，講解各個專業角色在法庭上之職責，使學生實際體驗校園模擬法庭的臨場感。

活動過程中，扮演法官、檢察官、辯護人、被告角色的同學們均非常投入在模擬的情境中，而後進行評議程序時，庭長黃建都讓各個扮演職業法官、國民法官的同學們踴躍發言，表達自己對模擬案件應如何論罪、科刑之想法及理由，最後再針對模擬案件的情境，去剖析其中的犯罪構成要件為何，以及這些行為在法律上的評價。

金門地院院長陳連發表示，期許同學們能將今天的活動與法律見聞分享給周遭的其他的親友瞭解，深信藉由這樣的實作體驗活動，不僅可以提昇同學們表達及思辨能力，亦能加強宣導正確的法治觀念，以消弭民眾對司法的誤解。