彰化縣和美鎮彰6線美寮路僅2線道，道路並不寬敞，加上溝通彰美路與線東路，還有和群國中，因此每逢上下班及上下學期間，總是人車擁擠，險象環生，地方在10多前即開始爭取，希望進行道路拓寬。（縣府提供／葉靜美彰化傳真）

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，去年獲交通部核定補助，目前依法定徵收程序已完成第2次公聽會，但部分地主對拓寬設計存有異議，認為設計偏向北側拓寬，犧牲北側地主權益，明顯不公平，對此縣府表示，已採對民眾權益影響最小原則辦理，若採原道路中心往兩側均等拓寬，涉及較多之房舍拆遷，影響層面均較原路線方案更鉅。

美寮路僅2線道，道路並不寬敞，加上溝通彰美路與線東路，還有和群國中，因此每逢上下班及上下學期間，總是人車擁擠，險象環生，地方在10多前即開始爭取，希望進行道路拓寬。拓寬工程經費在去年獲交通部核定補助，但拓寬工程設計，卻引發部分地主不滿，組成自救會。

自救會代表人陳清福指出，此次拓寬設計的道路徵收用地明顯不公平，與之前的設計相差甚大，認為南側的建物已經預留好了拓寬的空間，但是設計卻偏向北側拓寬，犧牲了北側地主的權益，卻獨厚了南側，希望相關單位重新評估設計方案，確保兩側地主的權益得到公平對待，

自救成員陳信宏表示，過去都是以路中心來設計拓寬，認為縣府不能便宜省事，亂改設計圖，並強調地主們不是因為金錢問題來抗議，希望政府出面來協調北側地主權益,而不是在公聽會直接否決地主的權益。

縣府工務處表示，這項工程計畫核定計畫道路寬度13公尺，路線規畫係依據公路法相關法規沿既有道路進行拓寬規畫，且邀集相關單位及專家學者討論，針對建物拆遷總面積及對環境衝擊等檢討，以對民眾權益影響最小原則辦理，本工程利用既有道路辦理拓寬，若遇線型不符公路路線設計規範才予以改線，路線規畫已達到避免大規模拆遷及最合理之土地利用之目標，若採原道路中心往兩側均等拓寬，涉及較多之房舍拆遷，影響層面均較原路線方案更鉅。

縣府已於舉辦2次公聽會向土地所有權人説明，基於地方發展，地方殷切企盼的拓寬獲得大多數民眾支持，有意見民眾縣府亦安排現勘釋疑，未來受徵收土地採市價予以補償，地上物拆遷亦在補償範疇，道路完工後，不僅交通更為安全順暢，周邊學生通學也更為友善。

工務處說，目前依法定徵收程序已完成第二次公聽會，接下來還會有第三場的協議價購，本案為大多數民眾所期盼，將依程序辦理後續事宜。