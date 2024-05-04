女星劉嘉玲主持的節目《嘉人自友約》，日前邀請香港演藝圈模範夫妻陳豪、陳茵媺暢聊夫妻話題，而多次揭露梁朝偉私下真面目的劉嘉玲，面對陳豪的提問還是無奈回答，透露梁朝偉吵架時會捶牆壁、躲在房裡，還會寫小卡片道歉，讓陳豪覺得不可思議。

劉嘉玲日前提到年輕時交往的故事，由於兩人都還年輕，脾氣也很火爆，「我們有吵架，幾乎也有打架，但是沒有打成」，所以梁朝偉會將情緒壓抑在心裡，直到他憋不住的時候，他不能打劉嘉玲，只好去捶牆壁發洩。

劉嘉玲接著說到，當她脾氣火爆時，梁朝偉就會自己躲起來，「把自己鎖在房間裡，等我氣消了，他就會好好跟我談」，甚至寫卡片跟她道歉，但她那時已經氣消，所以兩人也沒有繼續吵，劉嘉玲則表示：「最重要的是彼此珍惜這段關係。」

此外，劉嘉玲也爆料梁朝偉喝酒後會性情大變，「有時候他太任性了，喝完酒之後，可能會回去《無間到》的角色，可能會回去『韋小寶』的角色」，讓她覺得很煩，「因為他就是一個小孩子，我又很想守護他小孩子的一面」，可見兩人能夠相伴近20年，也花不少功夫適應彼此的個性。