大陸第3艘航空母艦「福建號」排水量8萬頓，已展開首次海試，是全球第2艘使用電磁彈射系統的航艦。退役少將栗正傑表示，福建號的雷達有32面，福特號的雷達只有12面，以雷達數量來比，這才是真正軟性的力量。

栗正傑今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，福建號從下水到整個海試，總共花了不到2年就完成，建軍的速度確實非常快。福建號的雷達有32面，福特號的雷達只有12面，以雷達數量來比，這才是真正軟性的力量。

栗正傑接著表示，雖然福建號的電磁彈射軌道系統只有3條，可是它是中壓交流系統，故障率比較小。福特號雖然是4條電磁彈射軌道，但是儲電設施只有1個，只要有1條故障，另外3條也不能用，對福特號來講可說非常困擾。

栗正傑更指出，美軍為了應付福特號能夠成軍，只能採取「剖肉」，把2號艦甘迺迪號的零件拆過來裝上去，甘迺迪號原預定今年成軍，已經要延遲2年，因為裝備不斷的移到福特號上面使用。

栗正傑認為，福建號、福特號同樣是最新型的電磁彈射航母，但這兩艘航母其實有很大的差別。