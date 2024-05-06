日常生活難免會有不順遂的事，不論是課業繁忙壓力、工作堆積如山，還是心理的疑難雜症無法獲得排解，除了找親朋好友傾訴之外，不妨也可以拿起心靈療癒書籍，換個角度或許能夠找到心中的答案。《網路溫度計DailyView》以「誠品線上」網路暢銷書為基礎，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》調查出網路「暢銷好書」排行榜，趕快跟著小編來看看有哪些值得入手的好書吧！

No.1 《解答之書》

遇到人生中不盡理想的事情想尋求解答，不妨打開《解答之書》吧！全球暢銷百萬冊的《解答之書》採用柔紋皮面燙金、方背穿線精裝，內頁使用70克特殊規格厚實用紙，所以耐於翻閱。《解答之書》使用方法也非常簡單，將《解答之書》放在腿上或書桌上，花10至15秒專注於內心所想的問題，該問題必須是封閉式問題，設想或朗誦問題時將其中一隻手放在封面上，並於書緣來回移動，覺得是時候就打開《解答之書》，翻到那一頁就是它給你的答案，越常使用也能讓《解答之書》越能讀懂你的心。

由於《解答之書》適用於難以啟齒、選擇困難、閨蜜談心、靜坐冥想等各種場合，送禮自用兩相宜，也讓該書得以長期保持高度討論。網紅「柴犬七仙女」曾將《解答之書》使用於愛犬身上，其中黑柴「蘿蔔糕」曾翻出「答案就在你身邊」，白柴「大冰奶」則翻出「一笑置之吧」，讓不少網友笑稱，「翻譯蒟蒻：老娘拆的東西你只能一笑置之」、「大冰奶叫你一笑置之」、「拆家不生氣，笑一下就過了」。

No.5 《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》

瑞典每30個人就有1個人看過這本書！暢銷心靈書《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》由瑞典經濟學家比約恩・納提科・林德布勞（Björn Natthiko Lindeblad）、瑞典作家卡洛琳・班克勒（Caroline Bankler）及伊朗裔瑞典籍節目主持人納維德・莫迪里（Navid Modiri）著作。該書描述26歲的比約恩準備成為跨國大企業最年輕財務長時，他卻選擇拋下一切，來到泰國森林展開為期17年出家生活，不僅在寺院被賦予「Natthiko（在智慧中成長的人）」稱號，從寺院中他也學到「我可能錯了」，幫助他挺過回到瑞典時的憂鬱巨浪、罹患漸凍症及走向死亡的日子。

《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》並非是想傳授宗教信仰，而是希望幫助讀者以清晰明智方式與個人思想、情感連結，不必去討誰喜歡，而是學著喜歡他們原本的樣子，不執著在焦慮中，反而讓自己活得更愉快、更自由，找回內心的平靜。主持人曾寶儀也特別推薦，「每一個篇章的領悟都與我心心相印，直說到我心坎裡」，不少讀者看完後也表示，「這本書啟發人們思考生活的本質，是一部充滿智慧和感動的讀物」、「為我們在困頓中找到撫慰與前進的勇氣！引人入勝的文筆，令人茅塞頓開的筆觸，看完時我已淚流滿面」。

No.8 《心很小 裝喜歡的事就好》

《心很小 裝喜歡的事就好》為台灣華文暢銷作家黃山料撰寫心靈救贖小說，他挖掘每個世代都會發生的家庭故事，女主角小恩面臨親情勒索、手足裂痕，決意離家出走成為北漂青年，身旁的善意、惡意催促成長，也扼殺她最後一吋溫柔。書中描寫家庭欠缺陪伴、經年累月誤解、說不出口的話，黃山料認為不必對每件事情有感覺，也不必對每個情緒有反應，「你的時間不多，溫柔有限，留一分，給必要的人，其餘九分，留給自己」，心很小，裝喜歡的事就好。

許多讀者看完書後有所啟發，「很喜歡後記裡面的一句話，『面對生命，你應該勇敢』，簡單的幾個字卻告訴我們生命裡有很多挫折、徬徨跟難過，但只有勇敢能克服生命裡發生的一切」、「一開始的地方很好看很真實，跟我的家庭很類似，但終章的轉捩點覺得事情都太巧合了，有點想散發正能量，不過整體很棒，差點落淚」、「對人生路上的價值觀想法都有著更正向的想法改變，溫暖又療癒自己」。

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