蘋果財報優於預期並宣布史上規模最大庫藏股計畫，帶動電子類股回神，台股3日上漲107.88點，台積電上漲8元，股價收在780元。台積電股價高、薪水也高，熊本廠帶動廠區所在地菊陽町，迎來景氣爆炸性成長，大量人潮、錢潮湧入，不過也讓當地就業環境產生巨變，有日本中小企業無奈表示，即使薪資開到極限也沒人來。台積電熊本廠大學畢業生起薪28萬日圓（約5萬9500元新台幣），比熊本縣內的製造業及熊本縣政府的職員高出約7萬日圓。此外，台灣台積電2023年碩士畢業新進員工平均起薪63900元、大專院校平均起薪42930元、高中及以下新人則為37900元，高於業界水準。《網路溫度計DailyView》帶你了解網友對於台積電的最新討論。

台積電為特斯拉生產Dojo晶片 網友不看好：特斯拉都快倒了

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/05/01～2024/05/02）統計調查，台積電近兩日探索概念，出現「盧秀燕、Dojo、4房2廳4衛」。台積電中科2期擴廠案，傳出交地時程再度延期。台中市長盧秀燕表示，地方政府的相關程序已完成，但中科和台積電還要處理徵購私人土地、高爾夫球場會員權益等問題，台積電是國家重要產業，她相信中央在土地使用方面會全力予以協助。

台積電證實為特斯拉生產Dojo晶片，將打造更複雜晶圓級系統，創造超高運算效能。對此，有網友表示，「特斯拉都快倒了」、「其實特斯拉對台積電很不好應該教訓他一下」；但也有人認為，「技術還在」。此外，有房仲發文推銷竹南4房2廳4衛透天厝，標榜位在台積電旁，引起網友討論。

台積電多次通知MAE面試 網友解惑：MAE就是錢少事多

PTT有網友以「這個台積的職缺做什麼的」為題發文，他說日前收到台積電發送的訊息通知，對方表明是透過人才庫發現網友履歷，因此想請他參加Module Associate Engineer（MAE）面試，但因為他都沒有回覆，台積電又再發訊息通知，也讓網友覺得好奇，「好像很缺人一樣，一直問要不要去，阿肥身邊沒有在做這個的人，好奇這是什麼職缺？」有不少知情的人透露，「副工，類似設備工程師，要輪三班，on call」、「沒有工程師的薪水，但是要扛工程師的責任」、「助工，類作業員」、「專門輪班的助工啊，要錢要命自己選」、「MAE就是領最少的錢做最多的事還要扛責任」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月01日至2024年05月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台積電』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。