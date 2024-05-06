2024年夏季奧林匹克運動會將於7月在法國巴黎盛大登場，隨著奧運的腳步逼近，相關話題也越來越熱烈。近期巴黎「文化奧運」（Olympiade Culturelle）台灣主場館主視覺公布，以Taiwan的「W」傳遞美好訊息，引發關注和討論，也讓人更加期待巴黎奧運的到來。

什麼是「文化奧運」（Olympiade Culturelle）？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以發現近一年和「巴黎奧運」相關的網路探索概念中出現了「文化奧運」，顯見有許多網友討論相關話題。「文化奧運」為本屆巴黎奧運首創，法國將在巴黎奧運進行期間同時推出藝文活動，邀請各國藝術家一同參與這場文化運動會。

除了體育賽事外，巴黎奧運也強調文化關注，將會在法國700多個城市推出近2500項藝文計畫，總計會有超過6萬場展演，涵蓋戲劇、舞蹈、時尚、運動特展等等，活動地點將遍布公共空間、運動場館、藝文聚落、古蹟等處，同時也邀請各國藝文團隊申請「文化奧運」標誌，一同加入展演活動，近8成的活動民眾都可免費參與。

台灣館主視覺出爐 世界共通語彙「emoji」傳遞美好價值

位於巴黎東北方的最大藝文聚落拉維特園區（Parc de la Villette）為文化奧運主要場地之一，邀請不同國家進行文化展演，各國場館將分別展示各自特色，猶如一座文化競技場，台灣也受邀參加，將和法國、捷克、加拿大、巴西等10幾個國家一同展出。近期文化奧運台灣館的主視覺公布，由多次擔任金曲獎、金穗獎、台灣文化博覽會視覺統籌的設計師顏伯駿操刀。

整體視覺設計以「Taiwan」的「W」為核心，顏伯駿指出，「W」在英文中代表雙重的「U」，在法語中則為兩個「V」的結合，不只代表台灣對國際的的合作開放態度，也象徵台灣願意與世界攜手共享雙贏的文化願景。此外，設計中也採用了世界通用的「emoji」，展現更豐富易懂的語境。

除了將代表奧運的奧林匹克五環中間挖空作為「W」呼應巴黎奧運，主視覺中也使用了雙愛心符號、雙勝利手勢、雙彩虹等emoji來代表「W」，在設計中融入同理、雙贏和多元價值，展現台灣的親和力、現代性和包容性。期盼透過視覺語彙，讓台灣館在文化奧運中向世界傳達相信自由、共同美好的信念。

不只有視覺設計，台灣館也安排了4大主題演出。「自由之聲」展現自由土地的音樂創作，「島嶼風華」傳遞寶島風情及人情味，「當代新藝」和大家分享台灣當代表演創作對自身文化的再詮釋，「世界共融」則邀請多元團體，展現台灣對於世界共融價值的呼應。

表演團隊名單

【自由之聲】

DJ林貓王、DJ妖嬌、DJ混種亞人、謝銘祐&麵包車樂團

【島嶼風華】

ABAO阿爆、DJ汝妮、TAI身體劇場、林宗範／風中燈牽亡歌團

【當代新藝】

台北木偶劇團、三個人、三牲獻藝、A Root 同根生、邱淑蟬、Go Go Machine Orchestra 跑跑機器人

【世界共融】

Eye Catching Circus 創造焦點女性馬戲、楊乃璇／小事製作、妮妃雅與瘋家（Haus of WIND）、DJ QuestionMark

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月04日至2024年05月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『巴黎奧運』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。