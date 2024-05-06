在這個社群媒體蓬勃發展的時代，每隔一段時間就會出現讓人摸不著頭緒的網路流行語，今（2024）年2月開始台灣網路論壇PTT大量冒出「心焦U」三個字，許多鄉民除了好奇是從哪裡開始的浪潮，更想知道這三個字意思為何。《網路溫度計DailyView》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統找出「心焦U」爆紅脈絡，為大家一解心中疑惑，不再為跟不上流行感到焦慮憂愁。

原意為日文「我快要死了」 VTuber挑戰超難歌曲有感

日文「死んじゃうよ」發音聽起來相當接近「心焦U」，其實是「我快要死了」的意思，受人關注的源頭來自擁有百萬粉絲的日本VTuber（虛擬YouTuber）姬森璐娜。這位頂著粉紅色公主頭的動漫人物，隸屬於專營VTuber公司Hololive旗下，幕後操作者將其塑造成一位說話音調較高、柔和略帶鼻音且會彈鋼琴的角色，在YouTube主要發布遊戲實況、閒聊或與其他互動等直播性質內容。

2021年一名日本網友將姬森璐娜演唱日劇《一公升的眼淚》主題曲〈粉雪〉的4個片段全部剪輯在一起，取名叫「壓倒性的破壞力：姬森璐娜〈粉雪〉四重奏」。這首歌擁有許多高音極為難唱，4段聲音疊加在一起的成品反成為網友耳朵噩夢，整段5分40秒的影片，姬森璐娜唱完第一段落之後，在2分28秒間奏時講出「死んじゃうよ」，原是操作者終於艱難唱完歌曲一部分的心得，在這部影片卻成為很多聽完前半段演唱的網友心聲。

觀察「心焦U」熱門頻道 Twitch實況主NL是發跡原點

關注日本VTuber圈的台灣人，不少是遊戲直播平台Twitch的用戶，該平台斗內機制能花錢將影片發在實況主直播畫面上，台灣前《英雄聯盟》電競職業選手熊汶銨轉型為遊戲實況主之後，以NL（NeVeR_LosEs）名號開台擁有近30萬名粉絲追隨，今年2月VTuber狂熱粉絲不斷在他直播時斗內「姬森璐娜〈粉雪〉四重奏」影片，如同噪音一般讓NL和收看網友聽到崩潰。由於段落皆在她講出「死んじゃうよ」時結束，留言處開始出現「心焦U」，這個迷因詞彙就此誕生。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「心焦U」近3個月網路聲量趨勢，發現該詞彙最早出現於2月14日，至今總共累積6103筆聲量。透過網路熱門頻道得知出現「心焦U」次數最多的前10個頻道，分別是PTT「邊緣人板、漫畫聊天板、八卦板、英雄聯盟板、棒球板」，以及巴哈姆特「場外聊天區」與電競媒體臉書粉專，其餘三個分別是遊戲實況主NL的粉專、IG和YouTube社群帳號。

除了可看出「心焦U」發跡原點實況主NL，也能發現目前詞彙擴散範圍以遊戲圈和動漫圈為主，觸及到棒球板和八卦板兩個大眾版位的情況卻各有不同，棒球板主要來自洛杉磯道奇隊日本投手山本由伸接住直擊他的強襲球後，和總教練透露當下覺得「要死了」的消息，關鍵字觸發網友狂刷「心焦U」，八卦板則是鄉民不解這詞為何經常出現，持續發文詢問引發的討論。不論是有驚無險的心得、完成艱難任務的感想或者大難即將臨頭的情境，這個詞彙都適合用來描述當下心境。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月02日至2024年05月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『心焦U』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。