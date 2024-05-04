莊凱勛歌仔戲扮相十分帥氣。（公視台語台、華視提供）

陳亞蘭與莊凱勛飾演感情相當甜蜜的夫妻檔。（公視台語台、華視提供）

劇中莊凱勛幫陳亞蘭慶生，意外的驚喜讓陳亞蘭感動不已。（公視台語台、華視提供）

陳亞蘭在華視、公視台語台《勇氣家族》中經營寶銀社歌劇團，慘遭一手栽培的當家小生秀雲背叛，她仍然祝福對方，不口出惡言，展現氣度。陳亞蘭透露恩師楊麗花就曾教導她「只能羨慕，不能忌妒。」意思是指當別人有成就時，如果忌妒對方，就不會成長；若是羨慕對方，思考他怎麼可以做得那麼好，這樣總有一天就能獲得成長。

現實中已是天王級小生的陳亞蘭分享自己苦練小生的經驗，「基本功一定要扎實，再來因為我是女生，要做到像男生一樣，一定要經過時間淬鍊，太年輕就沒辦法穩重，沒有實戰經驗就不知道如何掌握訣竅。」她也公開自己的獨門絕招就是營造CP感：「你要跟你的女主角建立默契關係，並且創造新的動作讓大家打從心底相信你們就是CP。」

劇中飾演陳亞蘭的摯愛「進桑」莊凱勛，有京劇底子，他曾在臺灣唯一京劇尚派武戲的傳人李柏君門下學習，他說老師也常告訴他：「功善迎人、功正服眾。」意思是功夫漂亮，可以譁眾取寵，受人歡迎，但是如果功夫扎實又正統，才可以折服、說服所有看戲人的內心。他在準備角色時將這項精神帶入，戲裡野台戲的演出才能如此到位。《勇氣家族》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。