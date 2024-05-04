交通部長王國材先前曾表態，有關台點票價，上半年不會漲價，會在下半年通盤討論。據悉，台鐵公司曾向交通部說明，但無共識，將等待新政府上任後再做討論和決定。

由於立法院交委會下周一（6日），將邀請王國材「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」進行專題報告，外界再度關心台鐵票價進展。

按照專案報告內容，台鐵公司今年將按照立法院決議票價調整公式，以2023年決算成本資料，考量公司內部營運條件，外部社會經濟情勢、市場供需，研議票價合理化方案，後續還要經過董事會、交通部費率審議會審查，再報行政院核定。

台鐵強調，目前都尚未提出具體方案，惟按照過往經驗，要提的話會用投資資本成本加上合理報酬率的3％、4％、5％來計算，並交由董事會、交通部費率審議會審查，再報行政院核定。

台鐵說，上一次檢討票價是2022年，通常每兩年會檢討一次，輪到今年，會等去年度決算成本確定後再提出，希望下半年可以提出方案。

惟據初步試算，三種方案漲幅落在35.62％至44.52％間。以北高來說，恐怕會從843元漲到1,218元，直逼高鐵票價。