可能是今天行程太多、天氣又熱，市長黃偉哲致詞時原本要呼籲民眾「保護海洋」，卻口誤說成「保護海鮮」。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（左二）到市場攤位逛，跟店家一一寒暄、打招呼。（張毓翎攝）

海洋是台南重要的觀光資源，台南市政府觀光旅遊局4日在北門區雙春濱海遊憩區舉辦海洋保育活動，吸引不少家長帶著孩子來遊玩，市長黃偉哲下午3點特別出席，但可能是今天行程太多、天氣又熱，他致詞時原本要呼籲民眾「保護海洋」，卻口誤說成「保護海鮮」，後來他趕緊修正，告訴大家要保護海洋才有海鮮吃。

黃偉哲、市議員謝舒凡、海洋委員會海洋保育署及交通部觀光局雲嘉南濱海風景區管理處代表、三力食品公司總經理黃冠力等出席表達支持。

黃偉哲說，台南坐擁68公里海岸線，海洋資源豐富，希望透過豐富有趣的活動內容，引領民眾從日常生活來實踐保育行動，感謝海洋保育署補助費用，讓地方政府攜手中央共同推廣海洋保育，期盼藉由舉辦寓教於樂的活動，讓海洋保育意識扎根民眾。

市府觀旅局表示，此次活動從源頭減廢和食魚教育等角度切入，兼具環境保育教育、趣味體驗，並融和大自然、生活美學和美食的饗宴，活動還有明天一天，千萬別錯過。