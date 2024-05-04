柯震東出席第46屆金穗獎擔任頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、金馬執委會承辦的第46屆金穗獎頒獎典禮，今4日在金馬獎最佳女配角方志友精彩主持下熱鬧舉行！方志友表示，自從接下典禮主持工作後就開始參考許多前輩的主持經驗，也細心觀賞研究入圍影片做足功課，也笑說主持工作對演員來說是完全不同的挑戰，連朋友都稱自己真的很有勇氣，希望今日活動能一切順利。文化部常務次長徐宜君也特別出席典禮頒發「觀眾票選獎」，她表示：「很高興能代表頒發這個獎項，一個作品除了在藝術上獲得專業的成就，如果也能得到觀眾的喜愛，我相信他的影響力會是更大的。」她也希望每一位金穗獎入圍者都能在這段電影之旅上有所收穫。

典禮頒獎嘉賓包括評審團主席廖慶松率領的評審團、吳慷仁、蕭雅全、王渝萱、柯震東、胡智強等多位金馬得主，以及金鐘得主巫建和與圍棋女神黑嘉嘉，眾星雲集力挺新銳創作者。金馬影帝吳慷仁今年也擔任「金穗導師」和入圍者多方交流，他表示，雖然接下導師一職頗有壓力，但相信若能把自己的經驗分享傳承給新銳後進，也是善的循環，更期許所有創作者在未來也能成為別人的導師，成為別人的養分。演而優則導的柯震東，笑說雖然最近演出的角色看似欠缺勇敢，但自己其實非常勇於嘗試演員、導演、編劇等不同創作者角色，也鼓勵金穗獎新銳們「創作這條路上當俗仔是很難有所突破的」。去年擔綱金穗獎頒獎典禮主持人的王渝萱，今年再度現身典禮舞台，笑說感謝金穗獎給她第二次上台的機會，而同為影視學生的她，對創作者花費精力與金錢的努力感同身受，盛讚能入圍金穗已十分厲害。

從金穗獎獲獎再登上金馬舞台的胡智強，深知從台下走到台上的道路不簡單，他很榮幸自己能頒獎給下一位登台贏得榮耀的創作者。近期多方參與新銳導演作品演出的金鐘得主巫建和，和今年以演員身份參與本屆金穗獎入圍作品的黑嘉嘉，不僅欽佩新生代創作者豐沛的創作能量，也非常期待今天得主的誕生。

金穗獎以短片新銳為獎勵對象，總獎金高達540萬，知名品牌Sony還加碼提供金穗大獎及攝影獎得主各一台「ILME-FX30 數位相機」。今年金穗獎多達344部影片報名，66部入圍，競爭十分激烈。不分類別的「金穗大獎」由李亦凡的實驗短片《難忘的形狀》榮獲，評審盛讚影片從探討影像生成的軟體工具衍生的社會與倫理問題掙扎中，創造了令人難忘的魔幻時刻。《難忘的形狀》同時也獲得結合實體影展與線上影展觀眾共同選出的「觀眾票選獎」和「影評人推薦獎」。導演李亦凡驚喜地說：「沒想到金穗大獎會頒給實驗片，這件事對我來說意義非凡。讓我想起15年前大學時意外參加金穗獎的實驗片講堂，從此讓我投入實驗片的創作。」李亦凡也很開心這部片獲得觀眾票選獎，沒想到這個偏向自溺的創作，竟能和觀眾共享這個樂趣，對他來說是非常大的鼓舞。

陳浩維以描繪少女青春苦悶的《回收場的夏天》贏得「最佳劇情片」，本片情感細膩，不僅技術整體表現突出，女主角林怡婷的亮眼表現也獲得「最佳演員」的肯定。宋承穎、胡清雅的《窗殺》贏得「最佳紀錄片」，藉由描繪人與自然和諧共處的追求，不僅跨越文化藩籬，也彰顯了紀錄片的社會價值。王登鈺獲得「最佳動畫片」的《幽暗小徑的鬼》，則以台灣白色恐怖時代為題，透過隱喻和象徵，讓動畫猶如一部殘酷的現實政治寓言。林怡平、陳省聿的《居家符號學》讓機械工具成為家屋的居住者，在想像力與執行力中構出衝突又平衡的有趣畫面，也帶出影像背後欲探討的多重議題而榮獲「最佳實驗片」。

學生組部分，曾演出《野潮》、《偷偷》等金穗得獎作品的廖博彥，首執導演筒的《春分之時》以充滿戲劇衝突的生命抉擇叩問鄉村勞作隱憂，敘事流暢、情感真摯，贏得「最佳學生劇情片」。黃聖鈞以《真實邊緣》二度獲得「最佳學生紀錄片」，透過記錄演員參加試鏡訴說表演路上所遭遇的性騷擾經驗，直面演員必須面對的肢體表演問題。李汶儒、廖梓伶的《好好拜拜》以幽默通俗的手法，將女性主導家庭祭祀習俗的準備和傳承的傳統閩南文化交織融入，偶動畫的手作質感令人驚艷，贏得「最佳學生動畫片」。陳志明運用片段對話串接的私日記《記憶列車》贏得「最佳學生實驗片」，豐富細膩的影像形式和聲音設計，讓影片情感飽滿、餘韻悠長。

不分類別的「評審團特別獎」，分由八部作品獲得。包括朱建安以鹿場工人父親面對兒子觀看下工作心境的《公鹿》，不僅創作目標明確，且精準冷靜地直指核心；丁啟文透過幽默對白方式呈現女性職場困境的《注意看，這個女人……》，也展現權力關係的不同面貌；楊婕以奇幻手法揭開陰陽兩界父女思念的《地獄催淚部》，精準達到導演與演員、故事、觀眾反應間的完美掌控；以及陳巧薇帶領觀眾認識野生動物救傷中心醫師的紀錄片《野生之路》，片中面對理智與情感的拉扯，觸動人心。

其中還有四部優秀學生組作品也獲得評審青睞，包括游智傑整體執行度高又充滿娛樂性的《四牲六道》；劉于瑄的《最後三十天》描繪女孩面對自身與父母的成長故事，細節掌控得宜，洋溢自然生活氣息；許紘瑄的《我們沒有問題》透過情侶間看似無意義但事關重大的爭執與掙扎，反應新世代日常生活的無常與浪漫；游珮怡的動畫作品《游墓》，讓落跑墳墓幻如《綠野仙蹤》裡的機器人般找尋歸屬，富有想像力地重新詮釋台灣在地題材。

本屆個人單項表現獎，今年由三位表現搶眼的潛力演員獲得「最佳演員」，除了《回收場的夏天》的林怡婷、還有《365分之一》活靈活現的林宴慈，《寶寶》收放自如的李鈺婕，他們未來的發展令人期待。林延融、何森兩人以《公鹿》中深具巧思的聲音設計強化影像氛圍，獲得「最佳音效」。攝影師廖鏡文憑《公鹿》、《注意看，這個女人……》兩部風格迥異的作品，和《斥子》攝影師衛子揚雙雙贏得「最佳攝影」。以《強強快跑》榮獲「最佳編劇」的梁舒婷，透過自殺之人與逃跑蟑螂之間微妙關係，構成創意十足又深具反思意味的劇本。獲得「最佳美術」的李俊逸則把《第七天》中封閉的防疫旅館結合主角夢魘，構建出如疑似真的空間，成功引領觀眾步入虛實交替的影像世界。

以上得獎名單由本屆金穗獎決選評審選出，包括主席廖慶松、陳玲珍、傅天余、張徐展、周東彥、何靜怡、盧維君、苗華川、林雍益。另外規劃的會外獎，「社群名人推薦獎」由展榮、展瑞、敏迪、徐鈞浩、梁鈺杰UG共五人推舉《寂寞克柔伊》獲獎。「影評人推薦獎」則由花神沒有咖啡館、韋晢、藏書閣（趙鐸）、詹氏瞻視電影院、Lizard的海底影院等五位影評人選出的實驗片《難忘的形狀》獲獎。