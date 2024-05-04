新竹御頂攻城獅4日於主場展開「南港輪胎 最女子的時光主題周」迎戰新北國王，本日吸引6,004位獅紫軍入場。賽前攻城獅與新北國王以同戰績並列第三。今日攻城獅上半場處於落後，易籃後攻城獅靠著盧冠軒、朱雲豪急起直追。一度在末節反超比分，可惜最後難擋新北國王一輪猛攻，終場攻城獅以88比98吞敗。攻城獅將於明日下午2點30分在主場迎戰桃園璞園領航猿。本土球員為田浩表現最佳，拿下18分、4助攻亮眼表現，射手朱雲豪也拿下15分、4籃板。

在主力後衛高國豪受傷後，田浩頂替高國豪成為先發控衛。今日田浩攻下18分且送出4助攻，田浩賽後表示：「近期我們面臨九天五戰的考驗，教練團與隊友都給我很大的自信，讓我在場上很勇於攻擊，但很可惜我們在第四節錯失太多機會導致吞敗。」

總教練米蘭表示：「今天我們展現拚勁十足的態度，但在末節團隊體能下滑狀況下，導致追分時力不從心，明天對戰桃園璞園領航猿依舊是一場硬仗，希望全隊都能堅持到最後！」

本周末為南港輪胎「最女子的時光」主題日，Muse Girls慕獅女孩成員們各自準備精彩才藝表演於賽前、中場休息演出。Muse Girls口水於場中帶來觀賞性十足的京劇表演，璇璇則是帶來充滿氣勢的儀隊操槍。除了個人表演外，中場休息時由小映、斐棋、張愛、玫瑰、闕闕帶來火辣的「Sexy Muse」表演，嗨翻全場！且今球團也在西側觀眾迴廊舉辦「Muse Girls人氣王」票選，最終由「小映」搶下今日人氣王。攻城獅球團於主題日推出限定球衣與攻城獅收藏卡，單日賣出超過近200件球衣、150組攻城獅收藏卡，單日商品收入突破140萬。