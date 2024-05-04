近日斷層活動頻繁，也看得出母親們為家中重要守護神之一，不管於消防隊、網路或社群都有她們詢問「地震時怎麼辦？」的蹤跡，茄苳消防分隊藉轄內辦理母親節活動，特別強調防震及地震時應有作為，讓現場母親們把「平安」帶回家分享。

茄苳消防分隊表示，地震宣導內容分為災前預防、災中應變和災後復原3個階段，災前預防主要是大型家具固定及避難包準備，災中應變區分成室內及室外等不同場所，主要還是以保護頭部及避免遭受異物撞擊，其中「趴下」、「掩護」、「穩住」為室內應變重點，災後復原則是確認家人是否失聯及由官方管道獲取正確資訊，勿以訛傳訛造成更多問題等。

茄苳消防分隊長洪榮蔚表示，近日頻繁地震造成人心惶惶，於關注地震訊息時不妨檢視自己是否已準備好，呼籲家中家具的固定及避難包的準備是我們當前最容易做到且有最大幫助的措施，希望此次宣導能讓參與的母親們有所收穫帶回家，最後也預祝大家母親節快樂。