美國國防部本週四（2日）承認，去年（2023）在敘利亞發動的一起無人機空襲最初聲稱擊殺了一名蓋達組織的領導人，但實際上炸死的是1位平民。負責中東軍事活動的美國中央司令部（CENTCOM）對此表示，「承認空襲造成的平民傷害，並對此表示遺憾」。

五角大廈表示，2023年5月3日的無人機空襲，殺死了一名名叫哈桑・馬斯托（Lutfi Hasan Masto）的56歲牧羊人，他們最初將其誤認為是蓋達組織的高級成員。

馬斯托的死亡，引發了外界對於美國無人機戰爭之於平民的影響和質疑，平民經常因為遭到誤擊傷亡。美國越來越依賴武裝無人機在中東和非洲的許多國家進行打擊，使得美軍隊能夠對付武裝團體，而不需要承擔在部署地面部隊所帶來的風險或潛在的民眾強烈反彈。

儘管過去已經發生了一連串誤擊事件，包括美國自阿富汗撤軍期間發生的無人機襲擊導致10名平民死亡，其中包括7名兒童——但對美國官員的問責卻很少。在這類空襲中喪生的平民家屬也很難要求賠償。

五角大廈表示，出於對敏感資訊的擔憂，不會透露馬斯托調查的詳情，但這次攻擊符合武裝衝突法。

《美聯社》（AP News）報導稱，襲擊發生後不久，受害者的親屬和鄰居表示，受害者與武裝團體無關，而是一名飼養羊、雞和牛的農民。

美國中央司令部表示：「調查發現了一些可以改進的問題。」、「我們致力於從這次事件中吸取教訓，並改進我們的目標確定流程，以減輕潛在的平民傷害。」