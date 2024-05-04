「行動創新AI內閣-新閣策勵營」今登場，邀請新內閣成員新生訓練。準行政院發言人陳世凱今晚轉述策勵營狀況，他表示，新閣員向準閣揆卓榮泰討教許多未來與立院、媒體、社會以及社群的溝通，卓榮泰特別交代，對於民眾回應、立院溝通，都是非常重要一環，相信新的內閣一定是非常好的「溝通內閣」。

陳世凱表示，宣布閣揆、組閣後不到1個月時間，開始新閣策勵營，也就是類似共識營，督促也鼓勵所有新閣員在未來日子一起努力，卓榮泰也特別期許大家，這麼短時間開策勵營，就是讓民眾知道政府有在準備，未來的新政府已經在路上，希望民眾感受到新政府籌組過程中的努力、創新以及積極行動的誠意。

對於卓榮泰有何提點，陳世凱表示，積極行動、創新思維的大方向當時在宣布內閣的過程當中 ，就非常清楚，卓榮泰也特別提出，31位閣員中，有17位無黨籍，表示內閣是跨黨派的，26位是新面孔閣員，是非常創新的內閣，也有9位女性閣員，在兩性平權部分也相當努力，卓榮泰期許新的閣員要接地氣、回應民眾需求。

他表示，準總統賴清德也到現場，感謝所有新閣員「放下小我、成就大我」，尤其在國家需要的時候大家願意來為國家付出，非常感謝大家，也期待新閣員未來能積極回應民眾需求，尤其賴也提到，服務人民時才是真正的權力。

未來立院攻防部分恐會激烈，是否有談到溝通技巧？陳世凱表示，黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤也來到現場，許多新閣員對於未來與立法院的互動都相當虛心學習，卓榮泰也特別交代，對於民眾回應、立院溝通，都是非常重要一環，閣員也都非常積極努力學習，相信新的內閣一定是非常好的「溝通內閣」。

至於哪個部分政策討論較熱絡，陳世凱透露，面對新的立法院及輿論狀況，新的閣員都是各領域專家，來自業界、學界等，但對於新媒體的輿論跟方向是他們希望能學習的，在綜合討論過程中，也向卓榮泰討教許多未來與立院、媒體、社會以及社群的溝通，有做許多討論。