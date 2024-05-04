來台發展的烏克蘭女星佳娜去（2023）年與馬來西亞男星祖雄結婚，並在今年1月迎來寶貝女兒，經常透過社群分享育兒日常的她，日前也與網友進行互動問答，被問到爸爸怎麼沒有飛來台灣看孫女，她坦言「現在男生不能離開烏克蘭」，也擔心不知道什麼時候才能祖孫相會。

隨著佳娜來台灣發展多年，妹妹歐莉雅也在3月宣布定居台灣學中文，於是有網友好奇問道：「外婆（佳娜媽媽）一個人會不會孤單呀？以前還有妹妹陪。」佳娜則曬出全家福照片，表示媽媽不是一個人，有爸爸一起陪伴。

佳娜曝父親還未見過女兒。（圖／IG@_tatiana_lin）

不過，先前佳娜一家人來台灣探望寶貝女兒時，卻未見佳娜爸爸的身影，就有網友疑惑：「爸爸有打算飛來台灣見孫女嗎？想看佳娜紀錄爸媽照顧孫女的一天。」但佳娜難過坦言，「現在男生不能離開烏克蘭，所以不確定爸爸什麼時候可以見到孫女」，透露爸爸至今都還沒見過女兒。

事實上，自2022年俄羅斯侵入烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨即發布總動員令，徵召所有兵力投入防禦工作，也禁止18歲到60歲的男子出境，如今時隔2年，烏克蘭仍處於警戒狀態，令佳娜擔憂家鄉的狀況。