美國路易斯安那州首府巴頓魯治市一名身家上億，因躲避火災警報衣衫不整倉皇下樓。路過男孩以為他是流浪漢，掏出身上僅有的1美元行善。

很多人對於街友的反應是默默路過或者視而不見。美國有個9歲男孩日前在住家附近的咖啡館角落發現一名衣衫凌亂的男子，看起來是個無家可歸的流浪漢，男孩鼓起勇氣把身上僅有的1美元給了男子。男子其實是個有錢人，男孩的善心令他大為感動，不僅請他吃點心，還招待他到自己開的運動用品店裡選禮物，兩人成了忘年之交。

這段巧遇在今年4月19日由美國廣播公司（ABC）地方電視台披露後，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周五（3日）在晚間新聞時段跟進報導，佳話躍上全國新聞版面。事件主角之一是路易斯安那州首府巴頓魯治市（Baton Rouge）42歲居民巴斯畢思（Matt Busbice），此前與人合夥開設多家戶外用品公司，後來公司陸續出售，巴斯畢思成了身價上億美元的有錢人。

巴斯畢思回憶，大約1個月之前，他住的公寓大樓火警警鈴大作，顧不得頭髮亂糟糟衣衫不整，趕緊跳下床衝到樓下避災，後來證實是虛驚一場，他心想，既然已經清醒，決定去喝杯咖啡，進店時想起還未晨禱，於是走到外場露臺一角靜靜佇立禱告，「我緩緩睜開眼睛，見到一個孩子朝我走來，個頭跟我差不多高」。

這個男孩是9歲的凱爾文（Kelvin Ellis Jr.）。由於男孩握緊拳頭，巴斯畢思以為來者不善，準備硬碰硬。豈料男孩走近時拳頭一開，手心裡有一張1美元紙鈔。巴斯畢思問他：「怎麼了？」凱爾文說：「假如你無家可歸，我這裡有1塊錢。」

心懷善念的9歲男孩掏出身上僅有的1美元給街上貌似流浪漢的男子，沒想到對方其實是個有錢人。

凱爾文事後受訪表示：「我一直想要幫助無家可歸的人，當時終於有了機會。」以前他遇到街友時身上剛好都沒錢，但助人的念頭一直都在，這次把握機會行善。

當時凱爾文向巴斯畢思說明，這張1美元鈔票是他因為成績表現優異而獲得的獎勵。巴斯畢思大受感動，他邀請凱爾文入店一起吃點心，並且聯繫了人就在隔壁眼科診所的男孩父親。這對相差33歲的男人與男孩決定彼此保持聯繫，成了朋友。

凱爾文並非為了博取好處而行善，然而巴斯畢思回報他的不只是咖啡館的點心。凱爾文受邀到巴斯畢思在當地開設的BuckFeather運動用品店，以40秒的時間隨意挑選禮物，男孩選了好幾樣，包括一輛全新的單車。凱爾文表示，挑選禮物的感覺很棒，但他當初掏出身上的1塊錢絕對不是為了這些禮品，「這是一份喜悅，因為我幫助了別人。施捨一點點，就能讓自己感覺收穫很多」。凱爾文從沒想過，那天就這麼交到了1個朋友。

巴斯畢思坦言，男孩給他的那1塊錢，讓他感受到全所未有的富足，「對於人性，我很久很久沒有那麼大的信心了」。他對凱爾文說：「你以為我無家可歸，於是把口袋裡僅有的錢給了我，此舉展現了你的胸懷。」巴斯畢思表示，與凱爾文同輩的世代若能像他一樣願意付出，就能得到更多喜悅，日子也能過得快樂：「付出會帶來更多收穫，我小時候沒能理解這一點。如果大家能把這份感受傳遞出去，世事就會產生改變。」