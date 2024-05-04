對於國民黨立委徐巧芯2日質詢外交部長吳釗燮是否知道自己「負面聲量最高」，吳釗燮說最擔心的是「當中國在欺負我們的時候，我們的立法委員是補進來踢一腳」，徐巧芯反問「誰補踢一腳？」吳釗燮跳針連嗆7次「趕快去告我藐視國會罪」。桃園市議員于北辰表示，徐巧芯的問政，極為沒有水準、沒有內容、沒有做功課，只為了挑釁而挑釁的質詢，只為了激怒官員、嘲笑官員，想盡辦法羞辱官員、羞辱外交部長，「你看了你會氣死！」

立法院外交與國防委員會2日邀請外交部長吳釗燮備詢，國民黨立委徐巧芯指出，根據TPOC網路調查顯示，吳釗燮是國安人事中，負面聲量最高的。吳釗燮回應，他不知道自己負面聲量很高是甚麼原因，「但我最擔心的一件事情是，當中國在欺負我們的時候，我們的立法委員是補進來踢一腳」。

徐巧芯反問「誰是補踢一腳的立委？」吳釗燮說，「委員自己去想，有、就有」。徐巧芯當場一一點名，是沈伯洋、陳冠廷、徐巧芯、馬文君、陳永康委員嗎？吳釗燮卻跳針連嗆7次「委員最快的方式就是去告我藐視國會！」

對此，桃園市議員于北辰2日在直播時表示，他本身是市議員，質詢局長時有沒有說過做得很爛、評比很糟？他從來不講這些，都是講政策，譬如消防局編制多少？現員多少？每年補充多少？計畫獲得多少？

于北辰直言，徐巧芯的問政，沒有問到任何一個重點，也沒有提出任何一個方案，就是想盡辦法羞辱官員、羞辱外交部長。

「你看了你會氣死！」于北辰說，這是極為沒有水準、沒有內容、沒有做功課，只為了挑釁而挑釁的質詢。看完徐巧芯的質詢，再回來看他的質詢，就可以知道，同樣是民代，質詢內容跟質詢方向，一個是只為羞辱官員而羞辱；他自己的質詢是只為政策和解套，對人民有利而質詢，兩人完全不一樣。

「這是什麼質詢啊？」于北辰質疑，選出一個出來亂的立委，對大家的權益真的有保障嗎？沒有一項政策，只為了激怒官員、嘲笑官員，沒有一點政策、內容與方向，完全沒有做功課。

于北辰女兒表示，「評價也算是工作的一部分，可是這不是主要的核心」，于北辰認為，國防外交委員問外交部的問題，應該是未來一年之內，外交部有沒有拓展外交盟友的計畫？目前盟邦有多少？未來一年有沒有各種方式作為能夠拓展台灣外交空間？這才夠精準，徐巧芯是浪費質詢的機會。