印度太平洋司令部新司令美國海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）本週五（3日）在夏威夷舉行的就職典禮上表示，中國大陸在印度太平洋地區的入侵和擴張是「非法、脅迫、侵略和欺騙」（ICAD），此外，帕帕羅也與阿奎利諾一樣，都是海軍戰鬥機飛行員學校的畢業生，被稱為「TOP GUN」。

交接典禮上帕帕羅表示，中國大陸的行為「灰色地帶」已無法形容，「我的朋友，菲律賓的布勞納將軍…將其稱之為非法（illegal）、脅迫（coercive）、侵略性（aggressive）和欺騙性（deceptive）』，他還指出，俄羅斯、北韓和暴力極端組織也屬於這一類別。

帕帕羅接管了印度太平洋司令部，這是美國6個作戰司令部中歷史最悠久、規模最大、也可以說是最重要的司令部。同時，帕帕羅也與阿奎利諾一樣，都是海軍戰鬥機飛行員學校的畢業生，被稱為「TOP GUN」。

印太司令部涵蓋範圍從夏威夷到印度，是擔負威懾中國大陸的主要司令部。帕帕羅說：「印太司令部與我們的合作夥伴一道，致力於遏止企圖破壞基於規則的秩序（Rule-based Order）所帶來的和平。」

他指出中國大陸的「侵入性和擴張主義主張」包括「九段線」（Nine-dash line），這是北京在地圖上用來宣示對幾乎整個南海主權的U形線。2016年7月，海牙法院以壓倒性多數支持菲律賓，裁定中國大陸主張的主要內容，包括九段線及其填海造地活動，都是非法的。

他在海軍服役了37年，也擁有在其他軍事部門服役的經驗，包括在沙烏地阿拉伯和冰島為空軍駕駛F-15C戰鬥機，他也是阿富汗軍隊重建隊的成員。