前立委余天的女婿陳鑒日前涉嫌擔任詐騙集團車手頭，被警方當場逮捕；如今余苑綺離世後留下的千萬遺產，未來會如何，備受關注。網紅「楊律師（黑心律師）」對此表示，若是錢先匯入爸爸名下帳戶內，混在一起由爸爸保管，事情就大條了。

楊律師4日在臉書發文表示，剛看新聞，才知余苑綺過世後留下千萬遺產，法律上的繼承人有3人（老公陳鑒、兒子、女兒），所以陳鑒至少拿到1/3。因為兒子和女兒還很小，小孩的錢很自然會由爸爸掌管，常見的方法有二種，「錢存在兒子女兒名下帳戶內，但存摺印章由爸爸保管」或「錢先匯入爸爸名下帳戶內，混在一起由爸爸保管」，若是後者，事情就大條啦，各方人馬都會拚命來搶。

楊律師指出，從「檢察官」的角度看，因為陳鑒名下帳戶內的錢很可能是犯罪所得，可以當「證據」，也可以「沒收」，所以檢察官會立刻向法院聲請扣押。

楊律師接著點出，但若從「被害人」的角度看，必須要先把被告的財產扣住，未來才可以慢慢提刑事附帶民事訴訟求償，否則告贏也拿不到錢，所以有二種方法可選，要嘛請檢察官向法院聲請扣押（刑事），要嘛自己向法院聲請假扣押（民事），但前者的成本較低。

楊律師指出，從「余苑綺的兒子及女兒」的角度看，因為「陳鑒名下帳戶內的錢」，大部分實質上是「余苑綺的兒子及女兒的錢」，若還沒被扣押，就要先把存摺印章找出來，衝到銀行把相同金額的錢領出來，當然這也會冒著被告偽造文書的風險，所以要自行權衡是否要這樣做？

楊律師還表示，若從「訴訟律師」的角度看，「余天的女婿當詐騙集團、余苑綺的老公當收水手、余祥銓的姊夫被抓、余天的孫子孫女沒上學、余天如何搶親權」等等都不是重點，「余苑綺的兒子及女兒的遺產如何保住？」才是重點。

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