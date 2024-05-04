全國舞藝展演4日上午在基隆市立體育館舉行開幕典禮，來自全國各縣市5千多位選手共襄盛舉，市長謝國樑（右）強調，將爭取4000萬預算改善基隆體市立體育館環境，使基隆成為運動友善城市。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

全國舞藝展演4日上午在基隆市立體育館舉行開幕典禮，來自全國各縣市5千多位選手共襄盛舉。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

全國舞藝展演4日上午在基隆市立體育館舉行開幕典禮，來自全國各縣市5千多位選手共襄盛舉。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

全國舞藝展演4日上午在基隆市立體育館舉行開幕典禮，來自全國各縣市5千多位選手共襄盛舉，市長謝國樑除到場歡迎選手外，也邀請選手利用參賽的空檔，品嘗基隆的美食以及山海之美。謝國樑強調，將爭取4000萬預算改善基隆體市立體育館環境，使基隆成為運動友善城市。

基市府表示，本次活動總計有來自全國各縣市的選手代表5000多人共襄盛舉，參加土風舞、柔力球、元極舞、排舞、活力健康舞、太極拳、瑜珈、運動舞蹈、中東肚皮舞、街舞、啦啦隊還有原住民族民俗舞蹈等十幾個項目的觀摩與交流。

謝國樑表示，上任以來重視體育發展，正積極改善各項運動設施、空間預計將自籌並爭取中央補助合計投入4000餘萬預算，來改善基隆市立體育館環境，讓人人愛運動、處處可運動，使基隆成為一個愛運動的友善城市。

謝國樑除祝福活動順利圓滿成功外，也提醒參與的選手們，不要忘了利用參賽的空檔，到基隆市各地走走逛逛，例如剛完成整修的美術館就有精彩的展出，也歡迎大家品嘗美食、體驗基隆的山海之美。

基市府指出，連續兩年在基隆市舉辦的全國舞藝展演，由台灣體育總會理事長汪輝主持，包括基隆市體育會理事長鄭錦洲、台灣體育總會名譽理事長蔡家福以及多位議員都到場共襄盛舉，謝國樑代表基隆市全體市民歡迎來自各縣市的朋友，希望藉由這次的觀摩交流「以舞會友」，提升休閒運動技能。