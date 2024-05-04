113年全國大專校院運動會4日正式登場，其中游泳賽事一連5天在台中市北區國民運動中心游泳館舉行，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場關心場地使用情形，也歡迎全國各地好手齊聚台中競技，勉勵參賽選手勇於發揮，爭取榮譽，李昱叡更跟中華奧會主席林鴻道到場頒獎。

李昱叡表示，台中北區國運游泳館是市長盧秀燕擔任立委任內爭取興建，是符合國際游泳總會（FINA）規範的游泳競賽場館，也是全台首創「一館三池-競賽池、跳水池、熱身池」的水上活動室內競賽場地，自盧市長上任後，連年舉辦全國重要賽事，市府持續打造游泳運動優質環境，提供選手交流競技的場地。

這屆全大運台中子弟精銳盡出，包括傅堃銘、林姵彣、陳俞蓉、邱羿臻、何品莉、王學冠、賴秉杰等游泳名將出賽，其中林姵彣50公尺蛙式將挑戰6連霸紀錄，目標放眼奧運達標成績，歡迎市民朋友到場支持，為選手加油。

此外，台中之光柔道男神楊勇緯首度以教練身分，率隊參加全大運，陪同選手一同出賽，李昱叡也前往賽場為選手們加油打氣，目前楊勇緯正為7月巴黎奧運積極備戰，預祝楊勇緯成功挺進巴黎奧運，再創高峰。

李昱叡表示，全大運4日起一連五天在台中市舉行，各校菁英選手蓄勢待發，展現青春活力與運動熱情，歡迎市民至賽場為選手們加油打氣。